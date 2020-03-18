Мишустин поручил ввести временный запрет на банкротство в РФ

Москва, 18 марта. Министерство экономического развития РФ до 1 апреля должно внести на рассмотрение правительства законопроект о введении временного моратория на банкротство компаний из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства поручил ускорить согласование законопроекта о реструктуризации долгов компаний, а также доработать ко второму чтению законопроект, который вводит упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.

Кроме того, ФНС России должна будет предоставить налоговые каникулы, а Минфин — внести в правительство проект закона об отказе от начисления пени по налогам.

Центробанку РФ рекомендуется отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении людей, которые имеют задолженность перед российскими регионами или банками.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.