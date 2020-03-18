Кравчук рассказал, что поможет украинцам выжить во время эпидемии коронавируса

Украинцам нужно объединиться и действовать организованно в борьбе с экономическим кризисом и коронавирусом, и тогда украинский народ сможет выжить. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый украинский президент Леонид Кравчук.

«Люди, которые принимают решения [на Украине] начинают понимать, что это вопрос не кого-то со стороны, а вопрос наш, украинский», — пояснил Кравчук.

По его мнению, украинская экономика выстоит, если жители страны объединятся вокруг основной проблемы и не допустят смертей, и остановки предприятий, которые крайне важны для государства.

«Если украинцы поймут ситуацию, и начнут действовать совместно и организованно, то преодолеют любые сложности. Это историческая правда. Украинский народ имеет большой опыт борьбы за выживание», — вспоминает собеседник ФАН. — Он пережил голодоморы, пережил репрессии, пережил страшные годы, когда ничего не было, люди ели только траву и желуди».

Тем не менее украинский народ преодолел эти трудности, указывает украинский политик.

«Поэтому я верю, что и сейчас мы выстоим. Конечно, потери будут, но главное — обеспечить выживание людей для того, чтобы опереться на базовые принципы и сохранить экономику, профессионалов», — подчеркнул Кравчук.

По состоянию на вечер вторника, 17 марта, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них — в Житомирской и Черновицкой областях — летальные.

Пандемия коронавируса ударила и по мировой экономике. Так, цены на нефть упали до 28 долларов за баррель, а национальные валюты многих стран обрушились. Спрос на доллар в украинских обменниках растет, а сама американская валюта неизменно дорожает.

Полный текст интервью с Леонидом Кравчуком читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.