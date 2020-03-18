Милонов объяснил, зачем США и ЕС обвиняют Россию в распространении фейков о COVID-2019

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что ЕС обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе, чтобы замаскировать свою беспомощность в вопросе снижения паники.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на закрытый доклад ЕС сообщил, что Брюссель вслед за США решил обвинить Российскую Федерацию в распространении недостоверной информации о борьбе стран Запада с коронавирусом.

Издание подчеркивает, что прокремлевские СМИ и блогеры якобы развернули «настоящую информационную кампанию по дезинформации европейского населения» для того, чтобы посеять панику в европейском сообществе. При этом наибольшую активность проявляют аккаунты в социальных сетях, которые ранее уже были замечены в публикации сообщений о протестной активности «желтых жилетов» во Франции. Сейчас русских блогеров обвиняют в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

Как заявляется в закрытом докладе ЕС, русские сообщают, что причина эпидемии COVID-2019 — это искусственно выведенный вирус, превращенный в оружие, и публикуют истории апокалиптического характера. При этом в публикациях россиян якобы продвигаются мысли о том, что выгодополучателями от распространения вируса SARS-CoV-2 являются капиталисты. Руководство Евросоюза опасается, что распространяемые фейки способны помешать эффективной борьбе с пандемией в Европе.

Комментируя сообщение Financial Times, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал «бредом» умозаключения европейских чиновников.

«Я не помню, чтобы в российских СМИ активно распространялась какая-то провокативная информация о коронавирусе. Думаю, что Евросоюз просто не может справиться в информационном плане с определенной паникой, которая существует на территории Европы, а паника имеет основания. Дело в том, что ЕС сейчас наводнен кучей нелегальных мигрантов, и руководство союза просто не может контролировать их передвижение по территории ЕС и, соответственно, не может снизить рост заболеваемости новой инфекцией. Поэтому каким-то образом нужно объяснить, почему вирус распространяется», — утверждает парламентарий.

Милонов добавил, что Россия меньше других стран заинтересована в распространении паники среди населения Европы, так как «подавляющее большинство русских пережило тяжелую эпоху 90-х годов, и память периода перестройки все еще сильна в их сознании».

«Действительно, наши люди склонны чуть что бежать и покупать мыло и спички в магазины, поэтому наше правительство всеми возможными путями пытается всех призвать к благоразумию, а не к истерии. Так получается, что хваленая забюрокраченная европейская система здравоохранения сейчас вообще не способна справится с пандемией коронавируса, и, естественно, чиновники Евросоюза должны в этом кого-то обвинить. Ну и самое простое — пойти по пути чиновников из США, сказав, что все происходящее не их вина, а вина блогеров из России, которые якобы избрали сначала [45-ого президента США Дональда] Трампа, теперь они вот с коронавирусом запускают фейки. Ну, это самый беспроигрышный вариант, потому что обвинять того, кого просто не существует, это легче всего. Никто ведь не видел этих блогеров, но сказать, что эти блогеры существуют в сети — легко», — заключил депутат.

Напомним, к созданию коронавируса могут быть причастны США. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков ранее рассказал о новых доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая.