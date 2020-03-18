Специалист НИИ гриппа рассказал, когда появится вакцина от COVID-19

Москва, 18 марта. Коронавирусная инфекция COVID-19 со временем может стать обычным сезонным заболеванием. Такое мнение в среду высказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Игорь Никоноров, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Он обратил внимание, что именно это произошло в свое время с вирусом H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию «свиного гриппа».

«Считается, что коронавирус станет сезонным, будет проходить в обычное сезонное время — осень, зима или весна. Можно провести аналогию с эпидемией гриппа H1N1, который после резкого начала 2009-2010 году стал обычным сезонным возбудителем», — отметил Никоноров.

Появившийся в 2002 году возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома SARS (атипичная пневмония) после вспышки тоже сошел на нет, напоминает ученый.

В то же время специалист НИИ гриппа признал, что вакцины или препаратов для лечения коронавирусной инфекции пока нет, однако в 2021 году, вероятнее всего, они уже будут применяться.

«В ближайшее время не приходится ожидать, но в следующем году скорее всего уже будут производить и применять», — пояснил Никоноров.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.