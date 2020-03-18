Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Санкт-Петербург, 18 марта. Снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в ближайшие месяцы. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ Гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Никоноров стал участником пресс-конференции «Коронавирус: в опасности ли Петербург?», которая состоялась 18 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в настоящее время весьма трудно прогнозировать дальнейшее развитие эпидемии коронавируса в России. Однако опыт борьбы Китая с коронавирусной инфекцией свидетельствует о том, что для сдерживания эпидемии необходимо около двух месяцев.

«Прогноз давать на сегодняшний день сложно. Но если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», — пояснил Никоноров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 198 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом пять человек уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Отмечается, что все инфицированные в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в число которых входят Германия, Италия и Испания.