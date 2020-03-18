В России отреагировали на решение Киева ввести спецпошлины на импорт электроэнергии и угля

Украина приняла решение убить свою металлургическую отрасль; Киев опускает украинский народ в каменный век. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Меры Украины

С 1 апреля украинское правительство вводит дополнительную спецпошлину в 65% на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. При этом пошлина не будет распространяться на коксовый и антрацитовый уголь.

Решение о вводе дополнительной спецпошлины было принято на заседании Кабинета министров Украины. Инициатором данного нововведения стал глава министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. В течение трех дней ожидается доработка постановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ограничить поставки угля и электроэнергии из Российской Федерации. По данным Госстата, Украина импортирует уголь из США, России, Казахстана, Молдавии и Евросоюза.

Украина еще в 2015 году перестала закупать электроэнергию из РФ, но в сентябре 2019 года украинский парламент разрешил возобновить поставки по двусторонним договорам. С тех пор в Верховной раде возникали предложения ввести спецпошлину.

Выстрел в ногу

Как отметил Андрей Иванов, нынешняя украинская власть полностью теряет адекватность. Она при Владимире Зеленском продолжает ту же риторику, что была и при Петре Порошенко.

«Публично говорится, что Киев готов выстрелить себе в ногу, лишь бы якобы навредить Москве. Уголь Украина может получить только от Донбасса, и он ей необходим. Значит, надо договариваться, это требование экономики. Но политики Украины решили, что лучше полностью убить самую прибыльную на сегодняшний день металлургическую отрасль», — пояснил Андрей Иванов.

С другой стороны, заметил политолог, это полностью соответствует идеи сельской государственности. Владимир Зеленский еще более ускоренными темпами, чем Порошенко, внедряет идею разрушения цивилизации, культуры города, считает эксперт.

«Его команда за культуру села, опускание украинского народа в каменный век. Не железный, а именно каменный. Где не нужны ни металл, ни уголь. Киев мог бы пойти по другому пути, но не может преодолеть прежних идеологических установок, не может отказаться от идеи скатывания Украины в разряд стран третьего мира. Со стороны это абсурд, но именно на абсурде и строится украинская государственность», — заключил Андрей Иванов.

В апреле 2019 года украинские власти обновили перечень российских товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Украины. Москва приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции легкой промышленности, машиностроения, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Также с июня прошлого года поставки угля, дизтоплива и бензина, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.