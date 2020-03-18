Эпидемиолог Шапарь объяснил, почему в России так мало заболевших коронавирусом

Санкт-Петербург, 18 марта. Статистические данные, свидетельствующие о распространении коронавируса в России, соответствуют действительности и говорят о том, насколько эффективно работают власти и медики. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в среду провела пресс-конференцию, посвященную пандемии коронавируса. Шапарь стал одним из спикеров. У специалиста поинтересовались, почему по всему миру тысячи заболевших, а в России зафиксировано так мало — лишь 147 случаев заражения.

«Вы не верите в нашу службу? Мне сложно сказать о ситуации в других странах, как у них построена система здравоохранения и профилактики. Но мы работаем. У нас каждый человек, даже если он думает, что он забыт, – не забыт на самом деле. Статистика в пресс-релизах соответствует действительности», — подчеркнул он.

Эпидемиолог заверил, что государство делает все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции. Он призвал россиян по возможности соблюдать карантин, следить за своим здоровьем и вовремя обследоваться, если есть признаки недомогания.

Как сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране в сутки производится до 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Шапарь назвал эту цифру хорошей, и подчеркнул, что если потребуется больше тестов, их выпуск наладят. Изначально, по его словам, не было потребности обследовать всех граждан, только недавно стал подниматься вопрос о добровольном тестировании.

«Стрелять из пушки по воробьям – это неправильно. Обследуем, в первую очередь, тех, кому это надо. Группа риска определена – мы их обследуем», — объяснил он.

Шапарь напомнил, что проведение теста для россиян бесплатное.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались по всему миру более восьми тысяч граждан, заразились — свыше 204 тысяч человек, более 82 тысяч — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что мир столкнулся с пандемией. Власти государств вынуждены были прибегнуть к чрезвычайным мерам: ввести карантин и закрыть границы.

Власти России утвердили комплекс мер, направленный на недопущения распространения инфекции. С 13 марта временно приостановлено пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка, — Италией, Германией, Испанией и Францией. Введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, работу учебных заведений и культурных учреждений.