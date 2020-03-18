Кураев прокомментировал закрытие церквей из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Возможное закрытие храмов из-за угрозы распространения COVID-19 оценили сегодня председатель централизованной религиозной организации духовного управления мусульман Северо-Запада Мохаммад Хенни и протодиакон Андрей Кураев в ходе дискуссии о коронавирусе в пресс-центре Медагруппы «Патриот».

По словам Хенни, верующие мусульмане могут молиться и совершать обряды не только в храме, но и у себя дома, поэтому возможный запрет на посещение храмов из-за коронавируса не станет проблемой.

«Самое ценное в исламе – это человек и сохранение жизни человека. В храме находиться – это уже второстепенно. Если есть угроза другим людям, я должен предостеречься и изолировать себя», — пояснил он

Хенни напомнил о случае, описанном в ранней истории ислама, когда в одном древнем городе из-за эпидемии погибло 25 тысяч человек.

«Есть священный текс от пророка Мохаммеда, что 40 дней не надо входить в этот город и выходить из него», — добавил он.

Хенни подчеркнул, что для мусульманина не только храм является местом для поклонения, а вся земля.

«Можно и у себя дома молиться и совершать все обряды, если ситуация выходит из-под контроля, и руководство города или района считает, что нужно оставаться дома», — подчеркнул он.

В свою очередь протодиакон, профессор богословия и философ Андрей Кураев выразил удивление, что многие места массового скопления людей продолжают работать, а храмы и мечети закрываются.

«Сначала матчи с участием «Зенита», потом метро (метро в Петербурге не закрывают, такая мера была введена в Киеве. — Прим. ФАН), потом храм. Странно, когда оптовые рынки доступны, а храмы и мечети закрываются. Надо признать, что мы готовы и на это, если так будет складываться ситуация. Для нас не составит проблемы пойти на этот шаг», — подчеркнул протодиакон.

В Петербурге на сегодняшний день выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе под наблюдением находятся более 1300 человек. Из-за угрозы распространения COVID-19 был отменен Петербургский международный экономический форум, на карантин закрыты два общежития университета Мечникова.13 марта губернатор города Александр Беглов подписал постановление о запрете массовых мероприятий численностью более тысячи человек. Запрет будет действовать с 16 марта до 30 апреля.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют по возможности не посещать места большого скопления людей (магазины, торговые центры), минимизировать использование общественного транспорта, особенно в час пик. Особое внимание нужно уделять личной гигиене, тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком.