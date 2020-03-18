Как и почему Турция скрывает информацию о своих потерях в Ливии

Турцию часто приводят в пример как страну, которая открыто заявляет о своих потерях в зонах военных действий за рубежом. Однако это не касается турецкого присутствия в Ливии. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает про аресты журналистов, тайные похороны и отношение населения Турции к ливийским планам Эрдогана.

Что произошло?

В Турции 3 марта интернет-издание OdaTV (ОдаТВ) опубликовало информацию о том, что в провинции Маниса был похоронен погибший в Ливии сотрудник Национальной разведывательной организации MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Синад Дж. (27 лет). Согласно данному материалу, разведчика похоронили без церемонии, без огласки, в строжайшей секретности и даже не написав его имени на могиле.

При этом издание заполучило фотографии самого разведчика, а также снимок черного венка с надписью «Глава организации» (Teşkilat Başkanı), характерное «teşkilat» тут намекает на Национальную разведывательную организацию Турции, главой которой является Хакан Фидан.

После этой новости турецкие власти задержали сотрудников издания OdaTV: автора текста Хулью Кылынч, главного редактора Барыш Пехливан и выпускающего редактора Барыш Теркоглу. Кроме этого, власти заблокировали доступ к odatv.com, несмотря на то, что текст уже был удалён с сайта.

В чем обвиняют турецких журналистов

Отвечая на вопрос прессы, не слишком ли жестко поступили власти с журналистами, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал СМИ, опубликовавшее новость о гибели разведчика.

«Есть такая вещь, как государственная тайна и секреты национальной безопасности», — сказал он.

Власти утверждают, что сообщения в Twitter и последовавшая за ними статья журналистов раскрыли личные данные сотрудников спецслужб, что является противоправным действием.

Официально дела в отношении журналистов были заведены согласно закону №2937 «О государственных разведывательных службах и Национальной разведывательной организации (MIT)»:

Получение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью (закон №2937 - 27/1); Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью (закон №2937 - 27/2); Раскрытие информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью (закон №2937 - 27/3-1).

Отношения Эрдогана к потерям в Ливии

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание: до того, как стало известно о похоронах турецкого разведчика, убитого в Ливии, Реджеп Тайип Эрдоган тщательно скрывал информацию о погибших в этой стране.

Турецкий президент так старался, что на одном из публичных выступлений лишь мимоходом заявил, что в Ливии есть потери среди турецких военнослужащих. Эрдоган при этом использовал выражение «несколько погибших» и сразу перешел к другой теме. Подобное объявление о погибших вызвало бурю негодования в обществе, и спустя несколько дней, турецкого президента практически заставили прокомментировать выражение «несколько погибших».

Он сделал это с заметной раздражительностью, отчитал журналиста, его издание, а потом подтвердил гибель двух военнослужащих.

Что сказали журналисты в свою защиту

Автор статьи о похоронах в Манисе в интернет-издании OdaTV Хулья Кылынч рассказала, что она опубликовала информацию о погибшем только после того, как один из депутатов оппозиции уже публично назвал его имя.

«Кроме этого, поскольку я узнала, что граждане и правительственные чиновники также присутствовали на похоронах, я не увидела никакого вредав написании статьи», — сказала Кылынч в суде, добавив, что изображения, опубликованные в её новостном репортаже, уже были доступны в социальных сетях.

Выпускающий редактор интернет-издания OdaTV Барыш Теркоглу, в свою очередь, рассказал суду, что он из уважения к членам семьи погибшего не стал публиковать их комментарии в статье, однако он не видит никакого преступления в публикации видеозаписи церемонии.

«Я не думаю, что мое задержание связано с этой новостью. Эта новость — лишь предлог, придуманный для того, чтобы сделать меня ответственным и посадить в тюрьму», — сказал журналист.

Главный Редактор OdaTV Барыш Пехливан в интервью одному из турецких СМИ до своего задержания заявлял, что личность погибшего офицера разведки в Ливии ранее была раскрыта оппозиционным депутатом «Хорошей партии» Умитом Оздагом, который публично назвал его имя на пресс-конференции в турецком парламенте.

Представитель Эрдогана опроверг, журналисты подтвердили

Ранее в середине февраля произошел похожий случай, когда обозреватель издания Yeniçağ (Йеничаг) Мурат Агрыэль написал, что в Ливии погиб один военнослужащий и двое офицеров разведки.

Свое сообщение в Twitter журналист написал после того, как представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что в Ливии было подбито турецкое судно, заявив, что у ВС Турции нет потерь. Однако у Мурата Агрыэля была информация, что в Ливии погиб офицер разведки Окан Алтынай, которого похоронили без церемонии и в строжайшей секретности.

Позже, после дела OdaTV, 8 марта в отношении обозревателя Агрыэля прокуратура открыла дело по обвинению в раскрытии информации, составляющей гостайну.

Между тем, также были арестованы сотрудники газеты Yeni Yaşam главный редактор Ферхат Челик и ответственный редактор Айдын Кесер за то, что издание процитировало статью OdaTV.

Каковы потери Турции в Ливии?

Если о потерях в Сирии турецкие власти сообщают практически сразу, то, когда речь идет о Ливии, о них можно лишь гадать. Подобную информацию можно узнать из иностранных источников, которые ссылаются, например, на заявления Ливийской национальной армии (ЛНА), но никак не со стороны турецкого министерства обороны или президента страны.

К примеру, 16 марта, стало известно, что ЛНА нанесла удары по аэропорту Митига, где базируются турецкие ударные беспилотники, заявив, что при этом было убито нескольких военнослужащих ВС Турции.

Кроме этого, почти месяц назад, 18 февраля, ЛНА сообщила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами, которое доставлялось в обход эмбарго ООН. Тогда было заявлено о гибели трёх военнослужащих из Турции.

Оба случая не получали огласки в турецких СМИ, кроме информации с категорическими опровержениями со стороны Анкары.

Чем Турция объясняет свое присутствие в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет свое присутствие в Ливии, во-первых, геополитическими интересами, связанными с добычей газа в Восточном Средиземноморье.

Турецкий лидер утверждает, что соседние страны в этом регионе не хотят считаться с Турцией, и пытаются добывать газ. Однако по мнению Эрдогана, Турция имеет полное право как на добычу, так и на контроль поставок из добывающих стран региона. И соглашение с ПНС о демаркации морских границ, по версии Анкары, дает ей право на влияние в акватории Средиземного моря, которое невозможно обойти, не договорившись с Анкарой.

Действия Турции основаны на стратегическом видении своей роли в регионе, раскрытой в исследовании Фонда политических, экономических и социологических исследований (SETAV, Анкара) «Роль Восточного Средиземноморья в становлении Турции в качестве центра энергетической торговли».

Во-вторых, объясняется это тем, что ПНС пригласило турецких военнослужащих в Ливию для помощи. Если в первые дни Эрдоган обещал направить в Триполи турецких наемников (скорее всего речь шла о частной военной компании SADAT), то позже он перестал озвучивать эту мысль.

И даже несмотря на информацию о том, что Анкара направила в Ливию сирийских боевиков из так называемой Сирийской национальной армии (СНА), турецкая сторона замалчивает эту ситуацию, и утверждает, что в Ливии находится лишь несколько десятков военных советников.

Все это вызывает вопросы, так как противоречит заключенному в Берлине перемирию в январе 2020 года, которое было запущено с подачи Российской Федерации.

Почему Турция скрывает гибель военных?

Исходя из этой информации можно сделать три вывода.

Первый: Турция все-таки скрывает свои потери.

Второй вывод: Турция, только по официальным данным, направила десятки своих военнослужащих в Триполи для поддержки главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, и утверждения, что они не участвуют в активных боевых действиях против ЛНА, не соответствуют действительности.

И вывод третий: Анкара не может объяснить логику присутствия своих военных в Ливии, а потому, не хочет, чтобы граждане страны слышали о каких-то людских потерях, так как подобная ситуация служит причиной роста недовольства в обществе и негативно сказывается на рейтинге Эрдогана.