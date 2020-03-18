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Экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма

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Экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма

Москва, 18 марта. Получены результаты лингвистической экспертизы телефонных разговоров осужденных по делу «Сети». Эксперты выявили, что в файлах содержатся в том числе пропаганда терроризма и призывы к расправе над представителями власти.

Экспертизы бесед между фигурантами дела, а также текстовые файлы, обнаруженные на компьютерах, легли в основу обвинений. Одну из экспертиз проводила сотрудник экспертного подразделения УФСБ по Самарской области Наумова Т.А. Следствие задало эксперту восемь вопросов по материалам для лингвистической экспертизы.

Экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма

В документе с результатами экспертизы, который оказался в распоряжении RT, в частности, говорится о наличии в сообщениях осужденных высказываний, направленных на унижение национальной группы «украинцы» и бывшего президента США Барака Обамы. Также есть высказывания, «направленные на унижение достоинства сотрудников полиции», материалы с оскорбительными фразами в адрес детей правоохранителей.

«Обнаруживает эксперт и признаки побуждения непосредственно к ведению борьбы, проявлению агрессии, насильственным действиям против правоохранителей, судей и чиновников», — говорится в материале издания.

В ходе экспертизы также была выявлена пропаганда терроризма и идеологии насилия, в том числе в целях оказания воздействия на решения руководства страны и дестабилизации органов управления.

По версии следствия, члены террористической группировки «Сеть» (запрещена в России) планировали совершить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Ячейки организации действовали в нескольких городах России, в частности, в Петербурге и Москве. Фигуранты осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.

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Источник: RT
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