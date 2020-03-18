Экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма

Москва, 18 марта. Получены результаты лингвистической экспертизы телефонных разговоров осужденных по делу «Сети». Эксперты выявили, что в файлах содержатся в том числе пропаганда терроризма и призывы к расправе над представителями власти.

Экспертизы бесед между фигурантами дела, а также текстовые файлы, обнаруженные на компьютерах, легли в основу обвинений. Одну из экспертиз проводила сотрудник экспертного подразделения УФСБ по Самарской области Наумова Т.А. Следствие задало эксперту восемь вопросов по материалам для лингвистической экспертизы.

В документе с результатами экспертизы, который оказался в распоряжении RT, в частности, говорится о наличии в сообщениях осужденных высказываний, направленных на унижение национальной группы «украинцы» и бывшего президента США Барака Обамы. Также есть высказывания, «направленные на унижение достоинства сотрудников полиции», материалы с оскорбительными фразами в адрес детей правоохранителей.

«Обнаруживает эксперт и признаки побуждения непосредственно к ведению борьбы, проявлению агрессии, насильственным действиям против правоохранителей, судей и чиновников», — говорится в материале издания.

В ходе экспертизы также была выявлена пропаганда терроризма и идеологии насилия, в том числе в целях оказания воздействия на решения руководства страны и дестабилизации органов управления.

По версии следствия, члены террористической группировки «Сеть» (запрещена в России) планировали совершить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Ячейки организации действовали в нескольких городах России, в частности, в Петербурге и Москве. Фигуранты осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.