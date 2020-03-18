Эпидемиолог оценил работу санэпидслужбы РФ в условиях коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Санитарная эпидемиологическая служба России наиболее опытная среди других государств, в стране с самого начала были предприняты необходимые меры по противодействию коронавирусу нового типа. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь на площадке Медиагруппы «Патриот».

На пресс-конференции «Коронавирус в России — прогнозы и контроль», посвященной проблеме эпидемии коронавируса COVID-19, эксперт прокомментировал видео, снятые корреспондентом Федерального агентства новостей в аэропортах Цюриха, Франкфурта и Москвы.

На роликах было видно, что в воздушных гаванях первых двух европейских городов царит хаос — службы аэропорта не справляются с толпами людей и не контролируют их состояние. При этом в московском «Шереметьево» работают медики в спецкостюмах, и люди организованными потоками проходят необходимые проверки.

«Мы сейчас все видели на экране. В приницпе, санэпидслужба России — самая опытная среди других стран, имеет наибольший опыт, возраст. Соответственно, мы все это используем», — отметил врач.

По его словам, специальные службы в стране справляются со своими задачами надлежащим образом, «все меры предпринимаются», но важно, чтобы паники по поводу заболеваемости не было в обществе.

«Мне хотелось бы донести до всех, что состояние здоровья каждого человека в его руках. Все говорят про новый коронавирус, но забывают про сезонный подъем заболеваемости. Соблюдение правил личной гигиены, избегание (по возможности) мест массового скопления людей…Что касается диагностики: почти с самого начала, как только в стране заговорили [об инфекции], наши ученые приступили к разработке тест-систем. Они были доставлены в опорные лаборатории РФ. Сразу началась диагностика людей, у которых были подозрения на заболевание. Система работает. Мы их выявляем и эффективно лечим», — объяснил он.

С дополнением к сказанному выступил депутат петербургского ЗакСа Александр Егоров. Он подчеркнул, что общественную панику необходимо останавливать и предотвращать. Делать это, по его мнению, следует подробным информированием о ситуации с коронавирусом в стране и в мире.