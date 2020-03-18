В Госдуме назвали преимущество России перед другими странами в борьбе с коронавирусом

Москва, 18 марта. Наличие у многих россиян собственных дач и огородов является большим конкурентным преимуществом РФ перед другими странами на фоне новостей о распространении коронавируса. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов, и я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги болезни находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии и Иране. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. По словам ученых, источником заразы могут быть летучие мыши, которых употребляют в пищу в Китае.

Коронавирус нанес сильнейший удар по всей мировой экономике. Многие крупные мероприятия, вроде чемпионата Европы по футболу, оказались перенесены. Страны вводят карантин и закрывают свои границы. Врачи советуют часто мыть или дезинфицировать руки, по возможности не появляться в местах большого скопления людей, а в случае заграничной поездки пройти добровольную двухнедельную изоляцию.