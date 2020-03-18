Новозеландские ученые раскрыли тайну седьмого континента Земли

Веллингтон, 18 марта. Тихоокеанские вулканы изменили судьбу седьмого континента Земли, считают ученые из Новой Зеландии.

В 2017 году группа геологов из Новой Зелании, Новой Каледонии и Австралии объявили, что нашли седьмой континент. По их словам, речь идет о Зеландии, которая частично ушла под воду.

94% континента находится под водой, и только 6% мы знаем как Новую Зеландию. Таинственный континент был затоплен после извержения Тихоокеанских вулканов.

Ученые полагают, что Зеландия откололась от суперконтинента Гондвана примерно 85 млн лет назад. Формирование самого континента началось около 50 млн лет назад. На поверхности воды находятся немногочисленные острова.

«В этой области сосредоточено много действующих вулканов. Этот очень активный в сейсмическом плане регион таит в себе множество секретов», — заявил профессор Викторианского университета Руперт Сазерленд, его слова приводит издание Planet Today.

Ученые полагают, что современная геология пока не дала ответы на все вопросы о происхождении Зеландии.

По данным открытых источников, население Зеландии составляет около пяти миллионов человек. Это жители Новой Зеландии и Новой Каледонии, острова Норфолк и острова Лорд-Хау. На рифе Елизаветы и рифе Миддлтон официально жителей нет.