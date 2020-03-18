МИД РФ призвал граждан минимизировать зарубежные поездки

Москва, 18 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян минимизировать зарубежные поездки и с ответственностью относиться к ситуации в связи с распространением коронавируса.

«Я хотела бы процитировать заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта следующего содержания, прямая цитата: «Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — сказала она.

Захарова отметила, что все больше стран принимают решение прекратить пассажирское сообщение и ввести жесткий карантин. Поэтому она призвала россиян с пониманием относиться к ситуации, даже если билеты и турпутевки уже приобретены.

«Потерять можно гораздо больше, можно быть просто заблокированными, без возможности какой-либо коммуникации», — констатировала она.

Согласно последним данным, от коронавирусной инфекции скончались более восьми тысяч граждан, заразились — свыше 204 тысяч человек. В России зафиксировано 147 случаев заболевания.

С 20 марта РФ введет временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. До этого было прекращено авиасообщение с некоторыми странами Европы, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса нового типа.

Ранее Захарова назвала критической ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти на дают разрешение на вылет из страны.