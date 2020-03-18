Москва, 18 марта. Скандальный блогер Алексей Навальный стремительно теряет своих сторонников. Штабы Навального массово закрываются по всей России. Бывшие сотрудники признанного в России иностранным агентом ФБК ищут новую работу, размещая свои резюме на сайтах по поиску работы.

14 марта было объявлено о закрытии ивановского отделения ФБК. При этом руководство ФБК не стало называть причины закрытия ивановского отделения. Однако бывший глава отделения Александр Румянцев заявил, что к данной ситуации привела негативная общественно-политическая ситуация, а также финансовые проблемы.

В критической ситуации оказались отделения ФБК и в других регионах РФ. С начала 2020 года девять отделений ФБК испытывают нехватку сотрудников. В настоящее время новых сотрудников ищут отделения ФБК в Калининграде, Липецке, Белгороде, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ставропольском крае и Томске.

При этом действующие сотрудники ФБК регулярно размещают свои резюме в Сети, пытаясь найти новую работу.

Стоит отметить, что данная ситуация является следствием необдуманных действий Алексея Навального, который неоднократно разочаровывал своих сторонников. Скандальный блогер никогда не был обеспокоен вопросом улучшения качества жизни россиян. Все деньги западных спонсоров Навальный тратит на роскошную жизнь. Блогер регулярно выезжает на отдых в зарубежные страны. Покупает дорогую люксовую одежду и арендует элитную недвижимость, передает «Политика Сегодня».

Сторонники и единомышленники Навального поняли, что блогера волнует исключительно собственное финансовое благополучие. Разочарованные сторонники отворачиваются от Навального, массово покидая региональные отделения ФБК. Стоит отметить, что работа сотрудников ФБК фокусировалась на распространении фейков, поэтому теперь им весьма трудно найти новую работу. Изрядно подпорченная репутация может негативно сказаться на их дальнейшей жизни.