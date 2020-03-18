Москва, 18 марта. СМИ узнали о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса. Организаторы конкурса в свою очередь заявили, что в ближайшее время проинформируют поклонников о своем решении.

«Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о будущем «Евровидения» в этом году. В условиях постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом необходимо учитывать каждый важный элемент. Мы надеемся получить дополнительную информацию в ближайшее время», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Twitter и Instagram.

Фанаты со всего мира попросили устроителей шоу не отменять конкурс. Они предлагают в крайнем случае отложить мероприятие до осени или провести онлайн-трансляцию.

«Пожалуйста, не отменяйте!», «Отложите его на август или сентябрь, но только не отменяйте», «Я бы предпочел отложить конкурс, чем отменять его», «Вы можете провести «Евровидение», но без зрителей», — пишут в комментариях.

Напомним, что «Евровидение» в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14 мая, финал — на 16 мая. Однако из-за коронавируса шоу оказалось под угрозой срыва.

Примечательно, что из-за пандемии коронавирусной инфекции уже отменили проведение чемпионата Европы по футболу и чемпионат Испании. Вспышка заболевания впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Испания и Иран.