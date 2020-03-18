Пушков назвал «пиком абсурда» решение Зеленского ликвидировать русскоязычные школы

Москва, 18 марта. Сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным решение президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать в стране русскоязычные школы. Об этом он заявил в своем Twitter.

Ранее глава Украины подписал закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, напоминает телеканал «360». Этот закон стал продолжением реформ 2017 года, начатых предыдущим президентом страны Петром Порошенко.

По мнению Пушкова, решение действующего главы государства — нелепость.

«Зеленский закрывает русские школы. Крым избежал лингвистического и культурного геноцида, который уготовили в Киеве русским на Украине. Тем нелепее выглядят рассуждения Зеленского о намерении бороться за умы крымчан. Это он, запретив русские школы, хочет вернуть Крым? Пик абсурда», — написал он.

По мнению администрации Зеленского, таким образом Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону «Об образовании» и подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств.

Теперь после пятого класса в стране запрещено преподавание на всех языках, за исключением украинского. Кроме того, областные советы Тернополя, Житомира и Львова запретили использовать русский язык также в эфирах местных телеканалов и радиостанций и транслировать русскоязычные фильмы

После принятия закона Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.