В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта. Врачи зафиксировали 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с распространением коронавируса на территории РФ.

Уточняется, что 31 случай заболевания был выявлен в Москве, еще по одному случаю — в Томской и Новосибирской областях. Все заразившиеся ранее посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 114 до 147», — добавили в оперштабе.

Напомним, для борьбы с распространением коронавирусной инфекции правительство РФ ввело временный запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, в том числе граждан, прибывающих из Белоруссии. Запрет будет действовать с 18 марта до 1 мая.

Помимо этого, Россия перекрыла границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Временно приостановлены авиаперелеты в страны Евросоюза, Норвегию, Швейцарию, США, Великобританию, ОАЭ, Сербию, Южную Корею, Иран.

Временно перекрыто железнодорожное сообщение с Казахстаном, Украиной, Узбекистаном, Азербайджаном, Монголией, Молдавией, Чехией, Германией, Италией, Францией, Финляндией и Латвией.

По последним данным, коронавирусом заражены почти 202 тысяч человек более чем в 140 странах мира. 82 тысячи пациентов выздоровели, 8006 человек скончались.