«Энергетики на доверии»: как подручные олигарха Лисина поставили под угрозу энергобезопасность Липецкой области

С момента своего открытия электроэнергия превратилась в кровь индустриального и постиндустриального общества. Линии электропередач, подобно кровеносным сосудам, опоясывают страну, перегоняя живительную энергию: не будет ее — встанут фабрики и заводы, погаснет свет, остановится производство, жизнь замрет, а человечество скатится обратно в эпоху Средневековья. На макроуровне энергетика — сфера стратегическая, неразрывно связанная с безопасностью страны: от ее функционирования сегодня зависит не столько качество жизни, сколько само выживание человечества.

Для любого производственного актива вопрос энергоснабжения является ключевым. Не является исключением и липецкий промышленный гигант НЛМК, подконтрольный олигарху Владимиру Лисину. Чтобы гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии на мощности комбината, в середине нулевых в Липецкой области были созданы два аффилированных друг с другом юридических лица — ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) и ООО «Городская энергосбытовая компания» (ГЭСК). Получив статус гарантирующих поставщиков электроэнергии, они стали безраздельными монополистами на региональном рынке электроэнергии, выполняя, по сути, роль посредников: закупали энергию на открытом рынке и продавали по установленному тарифу потребителям — как меткомбинату, так и всем другим предприятиям и домохозяйствам региона.

Гарантирующий поставщик обязан: заключать в соответствии с разделом III настоящего документа договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, а также по основаниям и в порядке, которые установлены в настоящем разделе, принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения потребителя. (Выдержка из постановления правительства РФ от 04.05.2012 N442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», действующая редакция).

Казалось бы, подобная схема дает несоразмерное затратам количество выгод — не зря посредников во все времена не считали бизнесменами, а презрительно именовали торгашами или и вовсе спекулянтами. Имея в своем распоряжении значительные финансовые средства (а они у олигарха Лисина были), спекулировать на электроэнергии для гарантированно большого количества потребителей — задумка исключительно выгодная: покупаешь оптом и дешевле, продаешь по договорам для конечных пользователей дороже, в соответствии с предельно установленным государством тарифом. Параллельно платишь за пользование сетевой инфраструктурой (владельцем сетей является ПАО МРСК — компания с госучастием) и складываешь прибыль в офшоры. Так поначалу думали и новоявленные «энергетики»: годами у ЛЭСК не было даже специального отдела по взаимодействию с клиентами и колл-центра, офис гарантирующего поставщика электроэнергии областного масштаба располагался в помещении с несколькими столами, стульями да парой телефонов. Реалии, как это водится, оказались куда сложнее.

Не будут платить — обрежем провода

Помните рецепт по безотказному впариванию лотерейных билетов, которым делилась управдом Варвара Сергеевна Плющ в «Бриллиантовой руке»? Все гениальное — просто: «Если не будут брать – отключим газ!» Вернее, электричество. Не будут платить потребители — отключим для них подачу энергии. Ну, а поскольку ее брать все равно больше негде, то платить будут — именно такой логики и придерживались липецкие барышники электроэнергией. Логика эта, впрочем, имела несколько существенных изъянов.

Первый и самый очевидный из них заключался в том, что за электроэнергию платить могли не все. Коммерческие предприятия банкротились, владельцы частных квартир и домов пропускали платежи. А отключить от подачи энергии целый дом из-за того, что тебе не платит одна-две (и даже большая половина) квартир или владельцы помещений, закон запрещает. Долговая нагрузка у компаний начала расти.

Решить проблему с непоступлением платежей от собственников недвижимости в многоквартирных домах, казалось бы, несложно. Липчане и сами готовы заключать прямые договора с поставщиком энергии (чтобы оплачивать счета за электричество напрямую), но не тут-то было. Чем больше частных потребителей, тем больше мороки, документооборота, контроля — затрат, которые менеджмент нести не желает. И поступает соответствующим образом.

Сотрудники энергокомпаний вскрывают подъездные щитки и перерезают провода каждому, кто не желает оплачивать потребленное электричество без прямого договора с ресурсоснабжающей организацией (вынуждая людей принимать на себя бремя неплатежа со стороны их соседей по дому). При этом еще в 2015 году ФАС оштрафовало ЛЭСК и ГЭСК за злоупотребление доминирующим положением на рынке, непредоставление информации о потребителях, с которыми заключены или расторгнуты договоры энергоснабжения, и показаний расчетных приборов. На компании были наложены штрафы в 862,5 тысячи и 650 тысяч рублей соответственно.

Если нельзя, но очень хочется — то…

Другая проблема, с которой столкнулись энергоспекулянты, была куда серьезней. Ни для кого не секрет, что как частные, так и бюджетные предприятия в регионах — чаще всего всякие ГУПы и МУПы — регулярно накапливают долги перед ресурсоснабжающими организациями. Происходит это не по их воле — из-за банального отсутствия средств. Но полностью обрубить подачу электричества на инфраструктурное предприятие (например, водоканал) поставщик тоже не имеет право по закону. Речь идет о так называемых аварийной и технологической брони — минимальном пороге подачи энергии для обеспечения безопасности жизнедеятельности и окружающей среды.

Технологическая броня электроснабжения — наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства. Аварийная броня электроснабжения — минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающие безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.

Менеджмент ЛЭСК сперва пошел по наиболее простому пути и, наплевав на законы, решил направлять предприятиям-должникам уведомления о расторжении договоров и отключать их от поставок электроэнергии. Целиком и полностью, не заморачиваясь никакими требованиями и никакими бронями. Так, в частности, были расторгнуты договора и приостановлена подача энергии на ОГУП «Липецкий областной водоканал», объекты водоснабжения и водоотведения ООО ЖКХ «Воловское» и ООО «Добринкаводоканал». Однако на защиту должников встали сперва Федеральная антимонопольная служба, а впоследствии и суды: только по этим трем делам на ЛЭСК были суммарно наложены административные штрафы в размере более 1,5 миллиона рублей.

Столкнувшись с такой практикой, энергетики сдали назад и изменили тактику. После расторжения в одностороннем порядке договора они продолжали поставлять электричество предприятиям-должникам, однако возмещение издержек возложили на региональный филиал госкомпании МРСК, которая по закону должна компенсировать гарантирующему поставщику потери в своих сетях при передаче энергии от поставщика к потребителю.

Убыточные для ЛЭСК поставки электроэнергии были в одночасье объявлены на бумаге «потерями». Вся головная боль (и все расходы) по взысканию задолженностей также перекладывались на плечи МРСК. Автоматически эти расходы перекладывались на добросовестных потребителей, которые были вынуждены оплачивать энергию по тарифу, в который закладывались все эти издержки. Сами энергетики были готовы вести подобные поставки годами: вопрос решался за соответствующую оплату «кэшем». Одновременно ЛЭСК из года в год накапливала задолженность перед сетевой компанией: сегодня на рассмотрении областного арбитражного суда находится 75 исков о взыскании задолженности за пять лет (2013-2018 годы), которая составляет более 3 млрд рублей.

Чужие долги — твои долги

Как следует из самого статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, эта компания обязана (ключевое слово!) заключить договор с любым потребителем, будь это физическое или юридическое лицо. Однако установившаяся в Липецкой области практика работы показала наглядно: менеджмент компаний требования законодательства ни во что не ставит. И если в случае с частными домовладениями и собственниками квартир на помощь приходили «неустановленные лица», обрезавшие коммуникации, когда дело касалось представителей бизнеса — в дело шли юридические уловки.

Так было, например, в ситуации с неким ООО «Звездочка», которое арендовало в Липецке помещение по адресу Краснозаводская улица, дом 4 и имело прямой договор с ОАО «ГЭСК». Арендатор покинул занимаемые площади, оставив задолженность за электроэнергию. Когда же арендодатель (и собственник здания) обратился к энергетикам по вопросу возобновления подачи энергии на принадлежащий ему объект, то получил отказ. В качестве условия возобновления подачи электроэнергии представители «ГЭСК» выставили требования полного погашение образовавшейся перед ними по вине арендатора помещения задолженности. После долгих процедур (здесь и многочисленные решения ФАС, и суды в трех инстанциях) законное право владельца здания было, наконец-то, удовлетворено.

Аналогичная по сути, но получившая в разы более сильный резонанс история произошла с липецкой компанией, производящей трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ЛТК, «Свободный сокол». Когда предприятие выкупило мощности обанкротившегося из-за кризиса на металлургическом рынке старейшего липецкого завода, то для продолжения производства встал вопрос о заключении договоров на поставку электроэнергии. Казалось бы, владельцам компании должны были пойти навстречу: уникальные производственные мощности сохраняются, 1,5 тысячи липчан продолжают трудиться и получать достойную зарплату, регион получает налоги… Но не тут-то было. Гарантирующий поставщик ставит условие: договор будет заключен лишь в случае погашения долгов обанкротившегося предприятия.

Руководство «Свободного сокола» исправно оплачивало электроэнергию, потребляемую заводом (не получая взамен ни единого счета-фактуры), параллельно отстаивая свою позицию в судебных инстанциях. Фемида встала на сторону завода: требование ЛЭСК было признано незаконным, энергетиков обязали заключить с предприятием соглашение на нормальных условиях. На этом, впрочем, энергетики не успокоились: в суд поступил иск о признании за ЛТК «Свободный сокол» задолженности по электроэнергии, в которую включалась и задолженность ранее обанкротившегося производства.

Абсурд, скажете вы? Да, абсурд, ставший реальностью и переходящий в неприкрытое мошенничество: ведь параллельно энергетики выставили претензию филиалу сетевой компании МРСК, как уже делали раньше в случае с водоканалами. От госкомпании также потребовали возместить задолженность завода-банкрота, ссылаясь на предупреждение о прекращение подачи энергии на мощности «Сокола» (снова пытаясь записать всю переданную конечному потребителю энергию в «потери»). Тот факт, что через подстанции завода запитан одноименный городской поселок с жилыми домами и всей социальной инфраструктурой (а следовательно, прекратить поставку электроэнергии на подстанцию нельзя в принципе), представители ЛЭСК предпочли «упустить из виду». Когда же липецкие чекисты заинтересовались данным фактом, усмотрев в нем признаки хищения средств госкомпании, материалы проверки были переданы в ведение липецких полицейских и позабыты.

О том, что происходило дальше, читатель знает из многочисленных публикаций СМИ, посвященных делу «Свободного сокола». Сумма иска составила примерно 430 млн рублей, из которых часть, примерно 70 млн, металлургами оспаривалась (эта задолженность возникла во многом из-за нежелания энергетиков засчитывать поступления средств в качестве оплаты). При этом срок давности по рассмотрению дела давно вышел, на что судьи трех инстанций и указали истцу, а руководство «Свободного сокола» выплатило причитающееся по договору. Однако нечистый на руку менеджмент ЛЭСК не захотел умыть руки: в отношении руководства завода как по отмашке начали возбуждать заказные уголовные дела, а к его руководству зачастили «решалы», которые от имени прокурора Липецкой области Константина Кожевникова требовали выплатить им 200 млн рублей и «поделиться» частью активов предприятия. Об этой истории неоднократно писало Федеральное агентство новостей и другие российские СМИ.

Роман Голиков, адвокат: «Сложившаяся ситуация действительно абсурдна. Суд определил права и обязанности сторон, решение суда исполнено в полном объеме и претензий, исходя из неисполнения этого решения суда, у сторон друг ко другу нет. Но тут возбуждается уголовное дело, причем по тем же обстоятельствам, которые уже выступали предметом рассмотрения в суде, были установлены и определены. Такого не может и не должно быть: при возбуждении уголовного дела необходимо основываться на тех обстоятельствах, которые установлены вступившими в силу законными актами, и решение суда — судов всех инстанций — должно иметь явный приоритет перед мнением отдельного следователя».

Его пример — другим наука…

И адвокаты, и авторы многочисленных журналистских расследований уверены: подобное поведение липецких энергетиков было бы невозможно без того, что в просторечье именуется «крышей». Многочисленные нарушения, которые были допущены в ходе возбуждения и расследования уголовных дел в отношении руководителей трубного завода, были признаны Генпрокуратурой и обернулись представлением о неполном служебном соответствии областному прокурору Кожевникову. По слухам, перед уходом в отпуск тот уже написал заявление об отставке, чтобы избежать более серьезной ответственности.

Звучали и другие фамилии, связанные с вымогательством у липецких предпринимателей. Среди причастных к банде «оборотней в погонах» называли, в частности, экс-руководителя липецкого УФСБ Кирилла Грицая. На предыдущем месте службы, в Мурманской области, Грицай фигурировал в материалах связанного с энергетикой уголовным делом местного олигарха Шубина, оказывая тому поддержку за мзду в 400 млн рублей. После перевода в Липецк, офицер-коррупционер, по свидетельству очевидцев, полностью развалил вверенное ему управление, выдавив из него всех честных чекистов и наводнив своими ставленниками. Когда же его дела, собранные в папочку, дошли до Москвы, к тому времени генерал-майор Грицай снова вывернулся: после смещения с поста начальника УФСБ он был прикомандирован к НЛМК. Как поговаривают в регионе, на «почетную пенсию».

Структура акционерного капитала ОАО ЛЭСК (по данным квартального отчета эмитента — III кв. 2019 г. и данным открытых реестров): 88,5359% – ZEFAVEL TRADING LIMITED (юр. адрес: Саламинас, 10, Лимпия, Никосия, Кипр. Почтовый адрес: Россия, 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 5, АБ «Резник, Гагарин и Партнеры», адвокату Смагину А.С. ) 6% – АО ИК «Либра Капитал» (в составе учредителей при регистрации – ПАО НЛМК; на момент отчета единственный акционер – OAKFORTH INVESTMENTS LIMITED , юр. адрес: Петру Куприану 3, Атиену, Ларнака, Кипр).

Более того, в эфире одного из федеральных телеканалов открыто прозвучало, что за лоббированием интересов Липецкой энергосбытовой компании может скрываться ее главный бенефициар — олигарх Владимир Лисин, чье имя в регионе само по себе гарантирует иммунитет от внимания местных силовиков. Владелец Новолипецкого меткомбината, занимающий вторую строку российского списка Forbes, считается в регионе человеком, чьи авторитет и власть в разы превосходят и губернатора, и полпреда, и самого президента Путина. Пока доходы по рублику капают на офшорные счета кипрских компаний Лисина, липецкие энергетики могут творить абсолютно все, что им вздумается. Во всяком случае помешать им в этом никто не спешит, да и вряд ли в силах…