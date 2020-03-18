Киев вводит специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Киев, 18 марта. Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную специальную пошлину в 65% на импорт электроэнергии и угля из России. Решение было принято на заседании правительства, которое транслировали украинские каналы.

Отмечается, что это не коснется антрацитового и коксового угля. Как уточнило РИА Новости, инициатором нововведения стал руководитель Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, депутат украинской Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина и экономика всей страны идут к дефолту. Данное заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко. По мнению Дубинского, причиной дефолта могут стать долги Украины на внешнем и внутреннем рынке.

Под дефолтом в экономике подразумевается невыполнение договора займа. То есть неоплата своевременно процентов или основного долга по обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) не даст Украине выйти из долгового рабства.

Ранее в МВФ рассказали о достижении прогресса в обсуждении с Киевом законодательных инициатив, которые снимут оставшиеся преграды для получения Украиной очередного кредитного транша в 5,5 миллиарда долларов.