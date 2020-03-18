Эксперт рассказал, почему коронавирус не помешает достроить «Северный поток—2»

Газ в Европе будет востребован, несмотря на коронавирус. Поэтому Германия и другие страны ЕС по-прежнему заинтересованы в том, чтобы трубопровод «Северный поток—2» был достроен. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Уже через 2-3 месяца, когда вспышка коронавируса в Европе пойдет на убыль, можно будет ожидать восстановления промышленного производства в Германии и других странах. А это вызовет и рост потребления газа. В этом смысле показателен пример Китая», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, некоторые эксперты сделали поспешные выводы на основании данных об объемах промышленного производства в Китае за первые два месяца 2020 года.

«Некоторые уже начали прочить Поднебесной глобальный экономический кризис на основании статистики. Но ведь все просто объясняется: в феврале люди в Китае несколько недель сидели по домам из-за карантина, многие заводы были закрыты. А с начала марта почти все вышли на работу, и мы видим, что идет быстрое восстановление производства и рост потребления газа», — рассказал аналитик.

По его мнению, те же процессы будут идти и в Европе.

«В Германии газ расходуется по двум основным направлениям: производство электроэнергии и нужды газохимии. Есть еще направление производства газомоторного топлива, которое в будущем будет развиваться. А доля потребления газа в электрогенерации выросла уже сейчас», — отметил Александр Фролов.

В долгосрочной перспективе потребление газа в Европе значительно снижаться не будет. Когда планировали «Южный поток», то Россия исходила из того, что будем продавать европейцам порядка 165 миллиардов кубов «голубого топлива», напомнил эксперт.

«А в последние три года почему-то стало принято считать, что 170 миллиардов кубов «голубого топлива», проданных в ЕС — это не так много. На самом деле в ближайшие пятьдесят лет, на которые рассчитан «Северный поток—2», потребность в газе будет высокая и такое явление, как коронавирус, повлиять на эту ситуацию не сможет», — резюмировал собеседник ФАН.

После того, как швейцарская компания Allseas, испугавшись американских санкций, отозвала свои суда-трубоукладчики, Россия приняла решение самостоятельно достраивать «Северный поток—2». Предполагается, что строительством займется трубоукладчик «Академик Черский», а газопровод будет запущен в первой половине 2021 года.