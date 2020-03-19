Шерин обвинил Польшу в стремлении занять позицию «смотрящего» за Европой

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал Россию и Польшу урегулировать исторические вопросы для налаживания нормальных отношений. Агрессивная внешняя политика Польши по отношению к России никак не связана с якобы нерешенными историческими вопросами, считает депутат Госдумы Александр Шерин.

В интервью РИА Новости бывший лидер Польши заявил о необходимости создать специальные группы для урегулирования исторических разногласий между Москвой и Варшавой.

«Во-первых, урегулируем прошлое. Создаем группы для урегулирования прошлых вопросов. А прошлое — это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить... Но, одновременно, после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели», — сказал политик.

По его словам, наличие неурегулированных исторических вопросов очень сильно мешает диалогу двух государств по другим темам.

«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать. Пока мы этого не сделаем, то будем рвать друг друга так, как сейчас рвем», — уверен Валенса.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил об отсутствии связи нормального диалога двух стран с нерешенными историческими вопросами.

«Мы прекрасно знаем, что поведение Польши и агрессивная политика польских властей в отношении Российской Федерации ничего общего не имеет с якобы неурегулированными вопросами. У нас с Польшей все вопросы давно были урегулированы. Мы можем заниматься взаимными претензиями достаточно долго, если исходить из дерзкой логики польских властей «кто первый начал». Тут, наверно, Россия в гораздо [более] выигрышном положении по отношению к Польше, потому что оккупация наших земель началась еще во время Речи Посполитой», — выразил мнение Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Нынешняя позиция Польши по оценке исторических событий прошлого, по мнению Шерина — это «ни что иное, как продукт оккупационных войск на ее территории, а так же попытка всячески понравиться Вашингтону и занять лидирующие позиции «смотрящего» за Европой».

«Польша пытается конкурировать с Германией и Францией в этом вопросе и показать, насколько она готова идти на самые бескомпромиссные действия в отношении России. Они пытаются оправдать свою продажную и управляемую внешнюю политику не тем, что они — марионетки Запада, а тем, что они якобы имеют к нам какие-то незакрытые вопросы», — объяснил парламентарий.

Шерин также подчеркнул, что, когда территорию Польши покинут войска НАТО, то у поляков может оказаться огромное количество неурегулированных вопросов к американцам.

Ранее Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом. При этом Чапутович подчеркнул, что не разделяет точку зрения ряда польских политиков, которые обвинили Советский Союз в развязывании войны наравне с Гитлером. Власти Польши за последнее время много раз пытались неверно трактовать историю Второй мировой войны. В частности, руководство страны стремилось не только принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, но даже дошло до обвинений СССР в развязывании войны.

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал Польшу прекратить атаки на историческую правду Второй мировой войны. По его словам, Необъективная трактовка Польшей исторических событий Второй мировой войны сильно испортила ее отношения с Россией.