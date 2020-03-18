Россия ограничила полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Москва, 18 марта. Россия ввела временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении», — говорится на сайте.

Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби (и в обратных направлениях), осуществляемые через через терминал F международного аэропорта «Шереметьево».

А также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в РФ граждан России (до полного вывоза указанных граждан).

Росавиации необходимо в течение суток проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны об этом ограничении.

Ранее в России начали действовать временные ограничения на авиасообщение с некоторыми странами Европы, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса нового типа.

Кроме того, РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, а также приостановила с рядом стран железнодорожное сообщение.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире. По последним данным, инфекцией заразились более 160 тысяч человек.