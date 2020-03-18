Песков отреагировал на предложение Ирака созвать ОПЕК+

Москва, 18 марта. Россия внимательно мониторит ситуацию на нефтяных рынках, анализирует и с учетом этого сформирует свою позицию по предложению Ирака о созыве ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду в прессу просочилась информация, что Ирак призывает страны соглашения ОПЕК+ провести экстренную встречу для принятия незамедлительных мер для восстановления баланса на нефтяном рынке.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу. В зависимости от этого будет формулироваться позиция», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова представителя Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также ответил на вопрос, устраивает ли Россию стоимость нефти на уровне 27 долларов за баррель. Песков заявила, что «это низкая цена, хотелось бы выше».

На прошлой неделе цены на нефть резко упали на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогами переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции.