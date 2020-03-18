Гоген Солнцев собрался тащить парализованную жену к Малахову

Москва, 18 марта. Бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев решил привезти свою парализованную 64-летнюю жену Екатерину Терешкович на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Об этом изданию Sobesednik.ru рассказал друг Солнцева Николай. По его словам, сама Терешкович не хочет выступать в передаче, однако ее супруг намерен привезти женщину в студию вопреки ее желанию.

«Она же сейчас просто овощ!» — удивляется Николай.

Журналисты смогли дозвониться до самого Гогена и узнать его точку зрения. Выпускник «Дома-2» подтвердил эту информацию и заявил, что Малахов — единственный человек, который может помочь Терешкович.

«Кто такая Екатерина Терешкович без меня? Полный ноль — алкашка, которая доставляет мне одни неприятности. Кто вам сказал, что она не хочет к Малахову? Андрюша — единственный человек, который искренне переживает не только за эту дряхлую алкоголичку, но и за меня», — рассказал Солнцев изданию.

В конце прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Терешкович потеряла способность самостоятельно двигаться. Согласно предварительной информации, причиной паралича стал длительный запой или неудачная операция по пересадке матки. Отметим, что Солнцев не бросил свою жену в трудной ситуации. Он сам доставил ее в больницу и перевозил на инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что 65-летняя жена Солнцева хочет сделать пересадку матки, чтобы родить мужу ребенка. Мать Гогена, которая старше его жены всего на три года, выступила резко против этой затеи. Она заявила, что ее сыну пора найти себе нормальную девушку и создать полноценную семью.