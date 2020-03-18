Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Европа продолжает бороться с коронавирусом: во Франции, Германии, Италии, Испании, Греции введены жесточайшие меры по предотвращению распространения заразы. Корреспонденты Федерального агентства новостей связались с жителем Лилля Бертрандом, чтобы узнать, как французы проводят время в полной изоляции.

Во Франции после обращения президента Эммануэля Макрона к руководству компаний приостановить работу закрылись почти все организации, не связанные с жизнеобеспечением страны. Большинство организаций перешли на удаленную работу. Бертранд — исключение из правил, он сотрудник железнодорожной компании, поэтому имеет право выходить из дома.

«На улицах дежурит полиция, останавливают всех на улицах, — рассказывает собеседник ФАН. — Можно выйти из дома, но только недалеко и одному. Существуют только три уважительные причины выхода на улицы — продукты, аптеки-больницы, работа, если ты не переведен на удаленную. Необходимо загрузить из Интернета документ (бланк), заполнить и представить его по требованию полиции. За необоснованный выход из дома полиция накладывает штраф — 138 евро»

При этом, по словам Бертранда, именно полицейский решает — насколько твой выход из дома обоснован. Если причина покажется представителю правоохранительных органов неуважительной, то нарушителю режима грозит штраф. Французы в большинстве случаев стараются не нарушать карантин, так как очень опасаются внушительных штрафов. Более того, они даже дома соблюдают дистанцию в один метр между родственниками.

Общественный транспорт во Франции работает фактически без пассажиров. На поезде Париж-Лилль, в котором 1,2 тысячи посадочных мест, вчера ехало всего 45 человек. Хотя обычно состав загружен полностью. Походы в магазины французам, получившим разрешение на поход за покупками, тоже не приносят удовлетворения — полки почти пустые.

Сам Бертранд, как мы уже писали, входит в число тех немногих, кто не может работать на «удаленке»: на его работе необходимо личное присутствие. И по нашей просьбе он сфотографировал, как выглядит Лилль во время карантина.

Сейчас подобная картина характерна и для Германии. Наши соотечественники, проживающие там на постоянной основе, говорят, что дети из школ и детских садов отправлены на карантин на пять недель. Власти просят население избегать мест скопления людей, отказаться от всех поездок. В демократичных магазинах дефицит туалетной бумаги, муки, томатной пасты и макарон. Правда, в магазинах, статус которых выше, но, соответственно, и ценовая политика другая, пока все предметы первой необходимости есть. А в соседней Петербургу Финляндии бум на туалетную бумагу прошел — она вновь появилась на прилавках магазинов.