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Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

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Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Европа продолжает бороться с коронавирусом: во Франции, Германии, Италии, Испании, Греции введены жесточайшие меры по предотвращению распространения заразы. Корреспонденты Федерального агентства новостей связались с жителем Лилля Бертрандом, чтобы узнать, как французы проводят время в полной изоляции.

Во Франции после обращения президента Эммануэля Макрона к руководству компаний приостановить работу закрылись почти все организации, не связанные с жизнеобеспечением страны. Большинство организаций перешли на удаленную работу. Бертранд — исключение из правил, он сотрудник железнодорожной компании, поэтому имеет право выходить из дома.

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

«На улицах дежурит полиция, останавливают всех на улицах, — рассказывает собеседник ФАН. — Можно выйти из дома, но только недалеко и одному. Существуют только три уважительные причины выхода на улицы — продукты, аптеки-больницы, работа, если ты не переведен на удаленную. Необходимо загрузить из Интернета документ (бланк), заполнить и представить его по требованию полиции. За необоснованный выход из дома полиция накладывает штраф — 138 евро»

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

При этом, по словам Бертранда, именно полицейский решает — насколько твой выход из дома обоснован. Если причина покажется представителю правоохранительных органов неуважительной, то нарушителю режима грозит штраф. Французы в большинстве случаев стараются не нарушать карантин, так как очень опасаются внушительных штрафов. Более того, они даже дома соблюдают дистанцию в один метр между родственниками.

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Общественный транспорт во Франции работает фактически без пассажиров. На поезде Париж-Лилль, в котором 1,2 тысячи посадочных мест, вчера ехало всего 45 человек. Хотя обычно состав загружен полностью. Походы в магазины французам, получившим разрешение на поход за покупками, тоже не приносят удовлетворения — полки почти пустые.

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Сам Бертранд, как мы уже писали, входит в число тех немногих, кто не может работать на «удаленке»: на его работе необходимо личное присутствие. И по нашей просьбе он сфотографировал, как выглядит Лилль во время карантина.

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

Сейчас подобная картина характерна и для Германии. Наши соотечественники, проживающие там на постоянной основе, говорят, что дети из школ и детских садов отправлены на карантин на пять недель. Власти просят население избегать мест скопления людей, отказаться от всех поездок. В демократичных магазинах дефицит туалетной бумаги, муки, томатной пасты и макарон. Правда, в магазинах, статус которых выше, но, соответственно, и ценовая политика другая, пока все предметы первой необходимости есть. А в соседней Петербургу Финляндии бум на туалетную бумагу прошел — она вновь появилась на прилавках магазинов.

Во Франции за необоснованный выход из дома полицейские штрафуют на 138 евро

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