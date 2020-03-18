МИД РФ назвал действия Черногории в ситуации с туристами «беспрецедентной некооперабельностью»

Москва, 18 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала критической ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти на дают разрешение на вылет из страны. В России действия Подгорицы расцениваются как беспрецедентная некооперабельность и нежелание государства вникнуть в суть гуманитарных проблем, добавила дипломат.

Она в эфире телеканала «Россия-24» разъяснила ситуацию с российскими туристами, которые не могут улететь из Черногории. По ее словам, российские авиаперевозчики предоставили все необходимое для перевозки путешественников, однако Черногория до сих пор не дала разрешение на совершение рейсов.

«Обеспечить информирование, сбор и решение организационных вопросов со своими гражданами Черногория также неспособна», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению российского дипломата, власти Черногории хотят переложить ответственность за своих граждан на Россию. Подгорица хочет, чтобы Москва на свои деньги эвакуировала черногорцев из РФ, добавила Захарова. Как сказала дипломат в беседе с телеканалом «360», на территории Черногории находятся около двух тысяч россиян, в то время как черногорцев в РФ незначительное количество.

Коронавирус, вспышка которого впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространился почти по всему миру. Согласно последним данным, свыше 200 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру, более восьми тысяч человек погибли от инфекции, пишет Deita.ru.

Ранее в среду Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147 человек.