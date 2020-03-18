Манукян заявил о необходимости бороться с пропагандой алкоголя в соцсети TikTok

Москва, 18 марта. Распространение рекламы алкоголя среди школьников социальной сетью TikTok противоречит российскому законодательству. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

Российская сеть алкогольных супермаркетов использовала соцсеть TikTok для рекламы своих товаров. В социальной сети распространялась информации об акциях и скидках на алкогольную продукцию. Кроме того, компания предлагала приобретать алкогольные напитки в качестве подарков к праздникам, демонстрируя бутылки с этикетками известных брендов.

Закон «О рекламе» запрещает размещать в Сети рекламу алкогольной продукции. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала проверять сеть алкогольных супермаркетов. В ведомстве заявили, что публикации алкогольной сети в TikTok не нарушают действующее законодательство.

Манукян отметил, что руководство соцсети TikTok должно нести ответственность за материалы, которые публикуются на страницах ресурса.

«На мой взгляд, TikTok должен подчиняться требованиям российского законодательства, особенно в том, что касается алкогольной политики», — пояснил он.

По его словам, школьники и студенты являются основной аудиторией TikTok. При этом именно в подростковом возрасте формируется пристрастие к алкоголю, передает Nation News.

«TikTok своими действиями может популяризировать алкоголь даже для школьников и студентов, которым нет 21 года. Конечно, это недопустимо и неприемлемо в России», — добавил Манукян.

Эксперт также добавил, что необходимо доработать российское законодательство, чтобы пропаганда алкоголя не могла влиять на детей. Под регулирование стоит подвести не только TikTok, но и Facebook, YouTube и другие площадки, к которым имеют доступ дети.