ФАН обратился в Союз журналистов по поводу сокрытия недвижимости главредом «Новой газеты»

Санкт-Петербург, 18 марта. Федеральное агентство новостей направило запрос в Союз журналистов России с просьбой дать оценку ситуации с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, который отказывается раскрывать источник денег, позволивших ему приобрести элитную недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей.

Напомним, ранее ФАН провел собственное расследование и выяснил, что гражданская жена главреда «Новой» Ирина Столярова владеет квартирами в Москве и участками в Подмосковье. Общая стоимость всего имущества, которое принадлежит или когда-либо принадлежало сожительнице Муратова, составляет порядка 350 миллионов рублей. При этом главный редактор «Новой газеты» официально не владеет никаким бизнесом. Столярова является соучредителем двух организаций, однако их прибыль за шесть лет составила всего 256 тысяч рублей.

По итогам расследования ФАН направил запрос главреду «Новой» и потребовал объяснить происхождение денег на элитную недвижимость. Муратов данный запрос проигнорировал.

«В связи с этим Федеральное агентство новостей намерено инициировать проверку уполномоченными органами финансовой и налоговой отчетности Дмитрия Муратова и его сожительницы Ирины Столяровой», — говорится в обращении ФАН к Союзу журналистов.

Также Федеральное агентство новостей попросило определить, должны ли журналисты разъяснять, откуда у них дорогое имущество, которое невозможно приобрести на обычную зарплату.