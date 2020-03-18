Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 200 тысяч человек

Москва, 18 марта. Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, собирающего статистику в режиме реального времени.

На сегодняшний день было зарегистрировано 202 241 случай заражения инфекцией, вспышка которой впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

В пятерку стран, где выявлено наибольшее число инфицированных, входят Китай, Италия, Иран, Испания и Германия. Значительное число зараженных также есть в Южной Корее, США и Франции. В общей сложности коронавирус был выявлен в 167 странах мира.

По последним данным, выздоровели почти 89 тысяч человек. Скончались от инфекции свыше восьми тысяч человек.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 114 случаев заболевания, пять человек уже излечились от инфекции. Ситуация с распространением коронавируса заставила власти принять ряд мер для борьбы с инфекцией. В частности, в Москве запретили проведение массовых мероприятий, российские школьники из-за вируса будут на каникулах с 23 марта по 12 апреля, хотя весенние каникулы у детей длятся неделю.