Жириновский обещал обеспечить медицинскими масками всю Госдуму

Москва, 18 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал в подарок первому заместителю председателя комитета Госдумы по культуре Елене Драпеко набор медицинских масок и перчаток для защиты от коронавируса. Об этом депутат рассказала Федеральному агентству новостей.

«На днях я получила подарок от Владимира Вольфовича Жириновского. Он мне прислал белые перчатки и целый набор масок. Он же обещал обеспечить масками всю Государственную думу. И, хотя на всех может и не хватит, но лично мне он прислал», — сказала она.

По словам Драпеко, ранее она обошла ближайшие к Госдуме аптеки и нигде не обнаружила защитных масок и дезинфицирующих средств.

«Поскольку масок я нигде не нашла, то сказала ему: «Вы же обещали, где маски?» И тут же мне прибежали гонцы и все принесли. Теперь буду всеми этими дарами пользоваться по мере необходимости. К счастью, я не болею, но положила маски в сумочку и держу их там», — пояснила депутат.

Напомним, ранее Совет Госдумы из-за ситуации с коронавирусом принял решение изменить график работы палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег как можно серьезнее отнестись к сокращению количества пленарных заседаний — прорабатывать вопросы по проектам законов в рамках комитетов.