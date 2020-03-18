Экономист рассказал, упадут ли цены на нефть ниже 20 долларов за баррель

В 1980 году переизбыток нефти на мировом рынке в объеме 2,6 млн баррелей в сутки привел к мировому кризису; то же самое происходит и сейчас. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Падение цен на нефть

Стоимость нефти марки WTI в среду, 18 марта, рухнула ниже 26,05 доллара за баррель впервые с ноября 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI упала на 5,01%, до 25,95 доллара за баррель.

Нефть марки Brent также обновила минимум, опустившись ниже 28 долларов за баррель. Это произошло впервые с 10 января 2016 года. Стоимость майских фьючерсов на Brent падает на 2,96%, до 27,88 доллара за баррель.

Снижение спроса

Как отметил Артем Деев, снижение нефтяных котировок ниже отметки 30 долларов за баррель ближе к концу марта было прогнозируемым. Поскольку с 1 апреля перестает действовать соглашение в рамках ОПЕК+, на рынок поступит дополнительный объем нефти в размере 7,5 млн баррелей в сутки от Саудовской Аравии (3,5 млн баррелей), Ирака, ОАЭ и Катара (около 4 млн баррелей).

«Также увеличат добычу Бразилия, Норвегия и Канада — это еще примерно 2,5 млн баррелей. При этом глобальный спрос на рынке нефти сокращается: по разным оценкам снижение спроса может составлять от 1,3 млн баррелей в сутки до 10 млн баррелей. Это происходит за счет падения спроса в Китае (частичное восстановление производства еще не означает автоматическое восстановление потребления в прежних объемах, в КНР хранилища нефти переполнены). Также спрос снижается в тех странах, где развивается эпидемия коронавируса», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, к середине 2020 года переизбыток на рынке нефти может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей, чего не было никогда в истории. До сих пор максимальный излишек в глобальном спросе составлял 360 млн баррелей — это было в конце 2015 — начале 2016 гг.

«Как раз в ситуации такого излишка возникла сделка ОПЕК+, которая должна была компенсировать переизбыток нефти путем сокращения добычи в странах — участницах альянса. В последние годы стабильный глобальный спрос составляет чуть более 100 млн баррелей в сутки. В 1980 году переизбыток нефти на мировом рынке в размере 2,6 млн баррелей в сутки привел к мировому кризису. То же самое происходит и сейчас, только помимо низких нефтяных цен глобальную экономику разрушают последствия пандемии коронавируса», — добавил Артем Деев.

Экономист считает, что в ближайшей перспективе стоит ожидать снижения цен до отметки 20-25 долларов за баррель, и, возможно, ниже, особенно в апреле. Фундаментальных факторов для роста котировок сейчас нет и не будет до окончания пандемии. Но даже когда заболевание в мире сойдет на нет, мировая экономика будет восстанавливаться долгие годы, а вместе с ней и спрос на энергоресурсы, уверен Деев.

Серьезный обвал цен на нефть начался после срыва сделки ОПЕК+. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.