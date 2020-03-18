Песков переадресовал Минобороны вопрос о переносе призыва в армию из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим вопрос о том, перенесут ли призыв в армию из-за коронавирусной инфекции, и переадресовал его Минобороны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По последним данным, в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. Рекомендовано было закрыть учреждения культуры для посещения, отменить спортивные мероприятия, перевести учащихся на дистанционное обучение.

В связи с этим журналисты поинтересовались, планирует ли президент РФ Владимир Путин перенести призыв в армию с 1 апреля на более поздний срок.

«Не знаю, ответить на вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать, обратимся к Минобороны», — ответил официальный представитель Кремля Песков.

Коронавирусная инфекция унесла жизни более восьми тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила, что мир столкнулся с пандемией. Власти государств вынуждены были прибегнуть к чрезвычайным мерам: ввести карантин и закрыть границы.

Россия с 13 марта временно приостановила пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка, — Италией, Германией, Испанией и Францией.