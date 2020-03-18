Москва, 18 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к конституции с точной формулировкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На пресс-конференции журналисты спросили у представителя Кремля, может ли заявление Путина о возможном переносе дня голосования в связи с пандемией коронавируса говорить о том, что президент оценил ситуацию и понял, что серьезной вспышки заболевания не будет.

«Вместе с президентом слушали доклад [вице-премьера РФ Татьяны] Голиковой и вы тоже. Слышали оценку ситуации. Есть различные прогнозы. Человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать. То, что будет через месяц — прогнозы неточные. Доподлинно можно руководствоваться только нынешней ситуацией. Путин вчера подписал указ с точной формулировкой», — пояснил Песков.

Напомним, накануне глава государства подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. При этом он отметил, что дата может быть перенесена на более позднюю, если это будет необходимо в связи с эпидемией коронавируса нового типа.

На 18 марта в России выявлено 114 случаев заболевания. При этом 104 из них — завозные, на территории РФ заразились только 10 человек. В настоящее время инфицированные граждане есть в 26 субъектах страны.