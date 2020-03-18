В Минобороны РФ запаслись лекарствами и масками для защиты военных от коронавируса

Москва, 18 марта. Министерство обороны делает все возможное, чтобы не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции в армии. Сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты, подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, сообщили в ведомстве Федеральному агентству новостей.

Министерство обороны проводит комплекс профилактических мер. Сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

Во всех медицинских учреждениях силового ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Кроме того, ежедневно во всех воинских частях и соединениях военнослужащим и гражданскому персоналу измеряется температура. Военнослужащих и членов их семей информируют о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, впервые зафиксированном в китайском городе Ухань в конце прошлого года, превысило 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, собирающего статистику в режиме реального времени.

В общей сложности коронавирус был выявлен в 167 государствах мира. В пятерку стран, где выявлено наибольшее число инфицированных, входят Китай, Италия, Иран, Испания и Германия. Значительное число зараженных также есть в Южной Корее, США и Франции.

По последним данным, выздоровели почти 89 тысяч человек. Скончались от инфекции свыше восьми тысяч человек.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заболевания, пять человек уже излечились от инфекции. Ситуация с распространением коронавируса заставила власти принять ряд мер для борьбы с инфекцией. В частности, в Москве запретили проведение массовых мероприятий, российские школьники из-за вируса будут на вынужденных каникулах с 23 марта по 12 апреля, хотя весенние каникулы у детей длятся неделю.