Кремль прокомментировал возможность переноса голосования по поправкам в конституцию

Москва, 18 марта. Всероссийское голосование по внесению изменений в конституцию могут перенести в виду неблагоприятной эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне глава государства Владимир Путин одобрил дату голосования 22 апреля, но подчеркнул, что если потребуется, то голосование будет перенесено.

«Если ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет подразумевать риск для населения, то оно будет перенесено на более позднюю дату. Именно это имеется ввиду», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ситуация будет объективно оцениваться по мере развития, и объяснил, как будет приниматься решение о возможном переносе.