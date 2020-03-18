Песков рассказал, как сотрудников Кремля проверили на коронавирус

Москва, 18 марта. Все сотрудники Кремля, обеспечивающие мероприятия президента РФ Владимира Путина, сдали тест на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О тестировании всех сотрудников речь не идет. Только те, кто обеспечивает мероприятия президента РФ. Действительно, их протестировали на коронавирус. Это касалось абсолютно всех из руководства администрации. Где проводилось само тестирование, я вам, к сожалению, не могу сказать», — передает слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Также пресс-секретарь президента отметил, что сам лично сдал анализ. От сдачи теста до получения результатов прошло чуть более 12 часов. Для сбора анализов в администрацию президента приезжал специалист, сотрудники Кремля сдавали тест по очереди.

«Мы же все живем активной жизнью, поэтому здесь нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе, следить за симптомами. Поскольку речь идет о президенте, поэтому повышенный контроль», — подчеркнул Песков.

Напомним, первые случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемию коронавируса. В мире зарегистрировано свыше 200 тысяч зараженных, более 8 тысяч человек стали жертвами инфекции. По словам специалистов, наиболее опасен коронавирус для пожилых людей, пишет Infox.ru.

В России пока выявлено около 150 зараженных, большинство из них находятся в Москве. Власти продолжают принимать меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Например, ранее РФ ограничила полеты в Великобританию, США и ОАЭ, передает НСН.