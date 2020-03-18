Последняя жена Лимонова отреагировала на смерть писателя

Москва, 18 марта. Бывшая супруга Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова отреагировала на смерть писателя. Эмоциями она поделилась на своей странице в Instagram.

«После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала актриса.

Подписчики выразили соболезнования Волковой. Среди сочувствующих были актрисы Любовь Толкалина и Дарья Повереннова, а также актер Гоша Куценко.

Напомним, Эдуард Лимонов скончался вечером 17 марта на 78-м году жизни. Официальной причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание, передает НСН. После двух сложных операций у Лимонова начались осложнения, которые привели к летальному исходу.

Последним желанием покойного писателя стали закрытые похороны. По этой причине на прощание с Лимоновым допустят только его близких, сообщает телеканал «360».

Екатерина Волкова стала последней женой Лимонова. В 2006 году актриса родила сына от писателя, а в 2008 году на свет появилась их дочь. Пара рассталась, когда Волкова была беременна вторым ребенком, поскольку Лимонов был не приспособлен к быту и семейной жизни. При этом Волкова сохранила хорошие отношения с бывшим супругом и позволяла ему принимать участие в воспитании сына и дочери.

Ранее в эфире телеканала НТВ актриса рассказала, что она неизлечимо больна. По словам Волковой, она скрывала от родных свой страшный диагноз.