Кремль ответил на заявления Запада о «распространении» фейков о коронавирусе

Москва, 18 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Евросоюза в адрес Москвы в «распространении» фейковой информации о коронавирусе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщило, что Европейский союз вслед за США обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе западных стран с коронавирусной инфекцией. В документе, в частности, сказано, что некоторые российские средства массовой информации якобы развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла не могу комментировать. Если бы в документе был пример, ссылка какая-то, я бы мог сказать конкретно. В нынешней ситуации одержимость русофобская должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — сказал представитель Кремля.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Впоследствии ВОЗ объявила новый вирус пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся превысило 200 тысяч человек по всему миру, от болезни погибли свыше восьми тысяч человек.