Песков рассказал о лабораториях для диагностики коронавируса в России

Москва, 18 марта. Лаборатории, которые могут дать окончательное подтверждение о наличии или отсутствии у человека коронавируса, есть в нескольких городах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, сколько в РФ лабораторий, которые дают окончательное подтверждение о присутствии коронавируса у человека.

«Не одна. Делают в нескольких городах анализы. Поступательно и достаточно быстро расширяется сеть лабораторий. По точному количеству: она уже не одна. За информацией можно обратиться в штаб», — сказал он.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса заставила власти принять решение о досрочном начале весенних каникул во всех российских школах. Каникулы в школах объявлены с 23 марта по 12 апреля, об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ЕС заявили, что вакцина от коронавируса может появиться уже этой осенью и практически сразу стать доступной для людей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Разработками вакцины занимаются в нескольких странах, Евросоюз финансирует эту программу на 80 миллионов евро, которые предоставлены немецкой биотехнологической компании CureVac.

В России зафиксировано 114 случаев заболевания, пять человек излечились, произведено 116061 тестов на коронавирус. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом в РФ доступна на сайте стопкоронавирус.рф (Коронавирус COVID–19).