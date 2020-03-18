Эпидемия COVID-19 могла начаться с инцидента в военной биолаборатории США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на днях, что вирус SARS-CoV-2 в китайский Ухань завезли американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав данные из США, в частности публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год. В нем нашлась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.

Американцы, естественно, выступили с опровержением — и тут же нарвались на новые жесткие заявления китайского МИД. В частности, Пекин отверг оправдания Вашингтона как необоснованные, потребовал от Дональда Трампа не называть коронавирус «китайским» и лишил аккредитации целый ряд журналистов из США.

Впрочем, некоторые представители американской прессы могли бы дать фору Китаю в информационной возне со Штатами. Например, издание Politico 16 марта заявило, что еще в начале 2017 года Белый дом отрабатывал алгоритм действий на случай массового распространения опасного вируса в США, и поэтому нынешние заявления Трампа о «неожиданном характере» пандемии COVID-19 можно объяснить разве что бегством двух третей его подчиненных за прошедшие три года. После чего в другом материале то же издание признало, что в пропагандистской войне по коронавирусной теме Китай уверенно побеждает Штаты.

И все же, насколько серьезны утверждения Пекина об американском происхождении вируса? Если ли другие подтверждения этой конспирологической версии, помимо статьи в научном журнале и «учений» в Белом доме? Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался в этих вопросах.

Химера родом из США… И ее аналог в КНР?

Сразу скажем, что длительная работа ученых из разных стран мира по созданию гибридных вирусов не являлась большим секретом. Сообщения о коронавирусе летучих мышей, способном заражать человека, легко ищутся даже в обычных СМИ. Более того, проведение эксперимента, описанного в 2015 году в Nature Medicine, породило тогда целую дискуссию об этичности такого рода действий.

Дело в том, что в рамках эксперимента американские вирусологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014, и вируса атипичной пневмонии SARS, поразившего КНР в 2003 году. Поверхностный белок из SHC014 перенесли в вирус SARS и таким образом получили рукотворный вирус, который к тому же прекрасно размножался в человеческих легких.

Конечно, цель того исследования декларировалась несколько иначе. Вирусологи из США якобы пытались доказать, что вирус SHC014, поражающий летучих мышей, уже получил необходимые белки для того, чтобы проникать в клетки человека — и только вторичные барьеры неясной природы не дают ему этого сделать. Но, как оказалось, результатом их работы стало реальное биологическое оружие, которое могло легко поражать людей.

Увы, генный код химеры SHC014-SARS в оригинальной статье Nature Medicine за 2015 год не публиковался, в том числе по этическим соображениям, поэтому мы не можем сравнить его с уже известным нам в мельчайших деталях геномом SARS-CoV-2. Однако уже понятно, что речь идет об очень похожих вирусах. Согласно исследованиям, РНК нового SARS-CoV-2 на 80% идентична оригинальному вирусу SARS 2003 года и на 96% совпала с РНК вируса SHC014, который поражает уже упомянутых азиатских подковоносых мышей.

Пока в научной среде нет согласия о пути гибридизации вируса. Обсуждается как природный вариант такого процесса, в котором промежуточными носителями называются змеи, панголины или какие-то неустановленные млекопитающие и птицы, так и вариант искусственной химеры. Так вот, именно второй вариант приводит нас на ветку конспирологических допущений.

Конечно, как и в случае с любой другой конспирологией, здесь всегда будет много альтернативных версий. Укажем лишь еще пару фактов. Во-первых, ровно такие же обвинения о рукотворном происхождении вируса прозвучали и в Сенате США — только на этот раз мишенью обвинений ожидаемо стал сам Китай. Во-вторых, с коронавирусами летучих мышей столь же активно, как и в США, экспериментировали в китайской Ухани, где, кстати, располагалась крупнейшая биолаборатория КНР по изучению подобных вещей.

Иными словами, как «дикие», так и химерные вирусы азиатских подковоносых мышей, скорее всего, были в распоряжении и у КНР, и у США уже к 2015 году — за четыре года до пандемии COVID-19.

«Неизвестная болезнь легких» в Штатах

Следующие новости о неких связанных событиях приходят к нам уже из не столь далекого 2019 года. Напомним, к тому времени в США резко поменялась политика в отношении Китая: вместо весьма мягкой позиции предыдущего президента Барака Обамы появилась доктрина Трампа, которая к началу прошлого года привела к постепенному обострению торговой войны. Но это, так сказать, фон.

5 августа 2019 года издание New York Times сообщает о закрытии военной биологической лаборатории в Форте Детрик, штат Мэриленд, из-за возможной «угрозы безопасности». К концу того же месяца нью-йоркское издание заявляет, что в Штатах наблюдается постепенное развитие странной эпидемии неизвестной болезни легких. Сообщалось о 215 зараженных на момент выхода статьи, симптомы болезни которых теперь напоминают одновременно SARS 2003 года и еще не известный тогда синдром COVID-19.

В следующие несколько недель ситуация находится в развитии. «Неизвестное заболевание легких» насчитывает уже 500 случаев в более чем 30 штатах США. Сообщается о смертельных исходах в пяти штатах, возраст всех умерших — от 30 лет и старше.

Дональд Трамп, с подачи Центров по контролю и профилактике инфекций (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), созывает рабочее совещание на тему... ограничения продажи вейпов и электронных сигарет. В ответ на это NYT отмечало, что такая постановка проблемы никак не согласуется с картиной заболевания — болеют даже те, кто вообще ничего не курил.

Тем не менее, некоторые пораженные неизвестной инфекцией штаты принялись вводить или рассматривать возможность введения запрета на продажу электронных сигарет и вейпов. Благо теперь можно было свалить все не только на классических курильщиков, но и на их модных последователей.

Интересно, что парадоксальные действия администрации Трампа плохо согласуются с еще одной утечкой. Как сообщило американское издание Politico, администрация Белого дома еще в начале 2017 года отрабатывала алгоритм действий на случай пандемии болезни типа птичьего гриппа.

По информации журналистов, незадолго до инаугурации Трампа администрация уходящего президента Обамы проводила специальный брифинг для команды следующего хозяина Овального кабинета. Целью брифинга являлась отработка основных сценариев возможных чрезвычайных ситуаций, с которыми США могут столкнуться в будущем.

Издание опубликовало снимки с брифинга, по которым можно понять: два года спустя, во время распространения «неизвестного заболевания легких» в 2019 году, администрация Трампа не предприняла ровным счетом ничего из того списка, что ей «завещал» Обама. Это очень странное поведение, особенно в том случае, если ты стоишь перед угрозой эпидемии непонятного происхождения.

Дальше события пошли еще интереснее. Все в той же Ухани месяц спустя, 18–27 октября 2019 года, проходили World Military Games — международные спортивные соревнования военнослужащих. Американская делегация насчитывала 172 участника — это была четвертая по размеру команда после немецкой, польской и китайской.

Напомним, что исходя из нынешних представлений об инкубационном периоде вируса SARS-CoV-2 и темпе его распространения, появление в Ухани «пациента №1» датируется 17 ноября 2019 года, причем его личность до сих пор не установлена.

И в качестве «вишенки на торте»: 11 марта на слушаниях в Конгрессе директор CDC доктор Роберт Рэдфилд признал наличие целого ряда смертельных случаев от болезни COVID-19 в США, которые ранее были некорректно определены как смерть от гриппа, в том числе из-за слабой диагностической базы. Указывалось, что целый ряд цепочек распространения вируса просто невозможно определить, поэтому нельзя сказать, кто был «пациентом №1» в Штатах. Возможно, им был иностранец, приехавший из-за рубежа, а возможно, инфекция имела внутриамериканское происхождение...

Вирус создан в американских пробирках?

Итак, альтернативная версия пандемии COVID-19 выглядит следующим образом.

В 2015 году биолаборатории сразу нескольких стран, в первую очередь США и КНР, проявили интерес к «дикому» вирусу азиатских подковоносых мышей, названному SHC014. В Штатах даже была проведена его успешная гибридизация с вирусом атипичной пневмонии SARS, поражающего людей. Полученная «химера» оказалась опасной для человека, в силу чего исследования по ней или остановили — или перевели в непубличную плоскость.

Однако летом прошлого года в США произошло некое «событие Х», которое, весьма вероятно, можно привязать к утечке опасного вируса из вскоре закрытой военной биолаборатории. Какой это был вирус, неизвестно, так как последующее загадочное «неизвестное легочное заболевание» не получило никакой здравой медицинской оценки — все свернули на курильщиков вейпов и электронных сигарет как «мальчиков для битья».

Более того, никакая диагностика «неизвестного заболевания» не проводилась, что впоследствии признали в CDC, указав, что вплоть до марта 2020 года даже жертв COVID-19 записывали как «умерших от гриппа».

В таком варианте событий «пациент №1» нынешней пандемии, пошедшей из Китая, вероятно, был одним из участников World Military Games-2019 в Ухани, скорее всего бессимптомным или болевшим в легкой форме. Возможно, именно он оказался переносчиком вируса из США в Китай, откуда и пошло его вторичное распространение. В самих же Штатах сегодня наблюдаются обе волны вируса: «домашняя» и «завозная» успешно смешались, и выяснить истину уже нереально.

Кстати, в версию сокрытия правды о происхождении вируса укладывается и бездействие CDC и администрации Трампа: признание утечки из военной биолаборатории стало бы крахом политической и государственной карьеры для слишком широкого круга лиц, в силу чего происхождение эпидемии, вероятно, было решено скрывать до последнего.

Впрочем, не будем сбрасывать со счетов и ту конспирологическую теорию, по которой SARS-CoV-2 был рукотворно выведен в лаборатории китайской Ухани, где в течение четырех лет до этого могли идти аналогичные эксперименты с вирусом азиатских подковоносых мышей.

И последнее. В геноме вируса SARS-CoV-2 всего около 30 тысяч нуклеотидов. Учитывая то, что каждое из таких оснований несет в себе по 2 бита информации, это вместе составляет около 7,5 килобайт. Совсем немного, в пересчете на обычный человеческий алфавит, — около двух с половиной страниц текста. Конечно, нигде в «тексте» вируса фразу «Сделано в …» найти не удастся. Однако следы, «натоптанные» вокруг истории этого вируса и ему подобных, искать, разумеется, стоит.