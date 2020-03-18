Аршавин подал в суд на бывшую жену из-за алиментов

Москва, 18 марта. Известный российский футболист Андрей Аршавин подал иск против своей бывшей жены Юлии Барановской, требуя уменьшить размер выплачиваемых алиментов. Спортсмен обратился в суд Петербурга, однако дело по подсудности было передано в суд Москвы.

Как сообщает StarHit, слушания начнутся 23 марта. В феврале между Аршавиным и Барановской была проведена беседа, однако, судя по всему, стороны не смогли найти компромисс.

Отметим, что первая жена футболиста воспитывает двух сыновей и дочь. Все трое пока что не достигли совершеннолетия. Во время игры за петербургский клуб «Зенит» Аршавин выплачивал алименты в размере 5 млн рублей, однако в 2018 году спортсмен завершил свою карьеру.

Аршавин является одним из самых известных российских футболистов. В разные годы он выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» (Казахстан) и «Арсенал» (Англия). С 2001 по 2012 годы выступал за российскую сборную по футболу. В составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу в 2008 году.

Ранее сообщалось, что другая экс-жена Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в том, что он пытается выселить ее вместе с дочерью из квартиры в Петербурге. В доказательство своих слов женщина опубликовала в Instagram снимок требования о выселении, написанного якобы матерью футболиста Татьяной Аршавиной. Футболист является отцом четырех детей: сына Артема 2005 года рождения, сына Арсения 2012 года рождения, а также двух дочерей — Яны (2008 год) и Есении (2017 год).