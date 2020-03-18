Путин вручит награды строителям Крымского моста

Москва, 18 марта. Президент РФ Владимир Путин сегодня наградит участников строительства Крымского моста. Церемония пройдет в Севастополе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня президент приедет в Крым. В Севастополе вручит госнаграды тем, кто проявил трудовой героизм при строительстве Крымского моста», — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, в Севастополе президент традиционно встретится с представителями общественности республики.

«Завтра Путин тоже будет в Крыму. Поработает с главами регионов – с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развозжаевым», — добавил Песков.

Напомним, 16 марта Путин подписал указ о награждении участников строительства Крымского моста. Звания Героев Труда были присвоены, в частности, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и монтажнику одного из филиалов «Мостотреста» Николаю Зайкову.