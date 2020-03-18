Цеков рассказал, как в Крыму будут прорывать информационную блокаду Запада

18 марта исполняется шесть лет с момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации. В течение шести лет страны Запада осуществляют попытки информационного давления на Россию по поводу этого события. Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, какая борьба ведется с западной пропагандой на самом полуострове.

В марте 2014 года российский президент Владимир Путин подписал с представителями Крыма и Севастополя договор о вхождении полуострова в состав РФ. До этого был проведен общекрымский референдум, на котором подавляющая часть населения высказалась за воссоединение с Россией.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал о предпосылках присоединения Крыма к России.

«Когда мы воссоединялись с Россией, то особо не думали о социально-экономических вопросах. Для нас было главное — воссоединиться со своей Родиной. По результатам социологических опросов, которые проходили практически каждый год, крымчане говорили, что Крыму было бы лучше с Россией», — рассказал Цеков в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, сенатор назвал главные изменения, которые произошли в Крыму за шесть лет.

«Это лучшие годы нашей жизни. Шесть лет убедили нас в правильности выбора, который мы сделали 2014 году. Изменения просто разительные. Мест в детских садах до 2014 года за пять лет было создано буквально 200–250, а за последние шесть лет уже больше 15 тысяч. Ремонтируются школы и дома культуры, а также меняется в них оборудование. Есть известные проекты — [Крымский] мост и дорога Таврида. Для сравнения: до 2014 года за время независимости Украины в Крыму была построена всего одна новая дорога — от аэропорта Бельбек до Фароса», — сообщил политик.

Однако США, Евросоюз и Украина постоянно оказывают информационное давление на Крым. Член Совфеда объяснил, как противостоять ему.

«Мы, само собой, защищаемся. Мы знаем, что есть одна правильная и очень нужная программа — как можно больше иностранцев убедить приехать в Крым. Приехав туда, они увидят своими глазами все происходящие изменения и очень быстро убедятся в правильности нашего выбора. Им много расскажут о том, как разрушался Крым в годы независимости Украины, и о том, что оккупация была во время нахождения Крыма в составе Украины. Таким образом, мы постепенно будем информационную блокаду прорывать», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.