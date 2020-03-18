Экс-солист «На-На» рассказал о своем питании во время Великого поста

Москва, 18 марта. Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что ест по время Великого поста. По его словам, он «нажимает» на гречку.

Левкин рассказал, что каждый человек по-своему верует в Бога. Кто-то соблюдает пост, а кто-то не может отказаться от мяса. Но лучше не забывать по витамины, потому что весной их особенно не хватает организму.

«Вы знаете, я страшный любитель гречки. Я ее уничтожаю. Святые отцы говорят: если уж невозможно, то попробуйте кушать в меру», — пояснил певец, его слова приводит издание Nation News.

Он добавил, что не придерживается строгого поста, но все-таки старается себя ограничивать в еде. Иногда после концерта очень хочется поесть, восстановить запас энергии.

Артист уверен, что рацион и время приема пищи каждый выбирает сам. Великий пост — это еще одна возможность «наладить» внутренние часы организма, поберечь здоровье.

Диетолог Маргарита Королева тоже поделилась, какие продукты на ее столе во время поста. Это крупы — перловка, гречка, рис, киноа. Их можно использовать вместе с приготовленными на пару овощами и зеленым горошком.

Очень полезна фасоль, чечевица, сельдерей, репка и редька. Королева советует съедать по 2-3 фрукта каждый день. Благодаря фруктам в желудке ощущается легкость.

В этом году Великий пост начался 2 марта и продолжится до 18 апреля. Православные христиане 19 апреля отметят Пасху.