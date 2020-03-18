Шепелев ответил на шутку Урганта о «больших фикусах»

Москва, 18 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на шутку коллеги Ивана Урганта, который в своем вечернем шоу острил на тему Instagram-аккаунтов звезд российского шоу-бизнеса.

На прошлой неделе вышел выпуск шоу «Вечерний Ургант», где ведущий в рамках постоянной рубрики показал пикантный снимок Шепелева. Он запечатлен на фото за запотевшей дверцей душевой кабины, а весь передний план заняло растение.

«Влажный ведущий намывал свои большие фикусы», — пошутил Ургант.

Спустя несколько дней Шепелев отреагировал на остроты коллеги, который, в отличие от него, по-прежнему работает на Первом канале.

«Ну вот, стоило раздеться — и снова на Первом», — иронично прокомментировал он.

Шепелев появился на Первом канале в 2008 году. С 2017 года он вел передачу «На самом деле». После его решения об уходе место ведущего шоу занял Тимур Еремеев.

Зрителям Первого канала такая замена не понравилась. Они считают, что преемник значительно проигрывает Шепелеву по харизме и манере подачи материала. Некоторые обвинили его в откровенном подражательстве своему предшественнику.

Недавно Шепелев рассказал фанатам, что по-прежнему остается безработным, а свободное время тратит на чтение. При этом он отметил, что скоро все может измениться. Многие интернет-пользователи восприняли это как намек на то, что ведущий нашел наконец новую работу.