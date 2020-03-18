Москва, 18 марта. Российская певица Наташа Королева похвасталась дизайнерской маской для профилактики коронавируса. Видео она опубликовала в Instagram. Королева сняла видео, на котором показала свое лицо в расшитой кристаллами маске.

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник», — подписала она изображение.

Кроме того, певица считает, что коронавирус должен обходить «красоту стороной».

«Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз — красоту, коронавирус, обходи стороной! Не падаем духом, не унываем!» — написала звезда.

Поклонники высмеяли Наташу Королеву за дизайнерскую маску от коронавируса.

«А ничего, что ее менять надо через два часа? Как ее дезинфицировать?», — спросили они. «Ага. Стирать не забывайте каждые два часа», — напомнили Королевой. «В ней и похоронят», — пошутили они в комментариях.

Ранее Наташа Королева раскрыла секрет молодости супруга, стриптизера и культуриста Сергея Глушко (Тарзана), которому 8 марта исполнилось 50 лет. Муж исполнительницы, несмотря на свой возраст, держит себя в прекрасной форме и продолжает выполнять на сцене сложные акробатические номера. У Королевой нашлось собственное, пусть и шутливое объяснение такому феномену.

Певица добавила, что ее муж, конечно, может «согрешить с пельменями», но в остальном не дает расслабиться ни себе, ни супруге. Звезды стараются мотивировать друг друга, «давать пинка».

Королева и Глушко вместе с 2001 года. Артисты не стесняются своего возраста, активно публикуют в социальных сетях довольно откровенные снимки и признаются друг другу в любви.

Недавно Тарзан признался, как паре удается вот уже почти 20 лет жить в гармонии друг с другом. По его словам, секрет прост — слушать и слышать свою вторую половинку, быть готовым идти на уступки, меньше сравнивать свои отношения с другими.