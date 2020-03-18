В Ростуризме рассказали о вывозе россиян из-за рубежа

Ограничение авиасообщения между странами и национальные карантины из-за коронавируса осложнили возвращение российских туристов на родину. Ростуризм вместе с туроператорами постоянно мониторят обращения граждан, а call-центры авиакомпаний перегружены звонками. О том, как застрявших за рубежом россиян возвращают на родину, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.
По оценкам Ростуризма и туроператоров, сейчас в мире находится около 100 тысяч самостоятельных и организованных туристов из России. Дмитрий Горин сообщил, что ведомство совместно с туроператорами проводит постоянный мониторинг всех поступающих обращений.
«Работает «горячая линия» Ростуризма и «Турпомощи» — номер опубликован на сайте Ростуризма. Можно также поставить на телефоны мобильное приложение ассоциации «Турпомощь». Все обращения фиксируются и совместно со смежными ведомствами отрабатываются с целью скорейшего возвращения наших туристов в Россию», — сказал собеседник ФАН.
С большими проблемами сейчас сталкиваются самостоятельные туристы, которые сами бронировали авиабилеты и проживание. МИД России рекомендовал всем гражданам, оказавшимся в такой ситуации, незамедлительно связываться с консульскими службами всеми возможными способами.
«У министерства иностранных дел тоже есть приложение — «Мобильный помощник», где есть возможность экстренной связи, есть возможность через различные социальные сети коммуницировать с консульскими службами. В этой ситуации нужно сообщить персональную информацию, контактные данные и местонахождение для содействия в организации возврата», — объяснил Горин.
Советник руководителя Ростуризма также напомнил о сложной ситуации, в которой оказались россияне, отдыхающие в Черногории. Накануне авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что не могут вывезти из балканской страны граждан РФ, так как Подгорица не дала на это разрешения.
«Мы знаем о сложной ситуации, которая сложилась в Черногории. У нас есть все возможности выполнить вывозные рейсы, но власти Черногории — по данным на вчерашний день — не согласовывали эти рейсы. Этим вопросом сейчас занимаются министерство иностранных дел и Росавиация», — рассказал Дмитрий Горин.
По его словам, больше всего работу российских авиакомпаний сейчас осложняет перегрузка call-центров. Горин рассказал, что нужно делать россиянам при самостоятельном бронировании авиабилетов для возвращения на родину.
«В этой ситуации прежде всего при бронированиях нужно обязательно оставлять актуальный адрес электронной почты, актуальный мобильный телефон, так как авиакомпании делают перебронирования на ближайшие возможные рейсы, формируют списки на чартерные рейсы, которые будут вывозить наших граждан в Россию. Нужно узнавать актуальную информацию через статус бронирования, сайт авиакомпании — это касается самостоятельных путешественников. Ростуризм ежедневно публикует на своем сайте информацию, в том числе от авиакомпаний, и контактные телефоны. Авиакомпании делают обращения к туристам и пассажирам, в том числе через социальные сети», — резюмировал Дмитрий Горин.