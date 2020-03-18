В Ростуризме рассказали о вывозе россиян из-за рубежа

Ограничение авиасообщения между странами и национальные карантины из-за коронавируса осложнили возвращение российских туристов на родину. Ростуризм вместе с туроператорами постоянно мониторят обращения граждан, а call-центры авиакомпаний перегружены звонками. О том, как застрявших за рубежом россиян возвращают на родину, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

По оценкам Ростуризма и туроператоров, сейчас в мире находится около 100 тысяч самостоятельных и организованных туристов из России. Дмитрий Горин сообщил, что ведомство совместно с туроператорами проводит постоянный мониторинг всех поступающих обращений.

«Работает «горячая линия» Ростуризма и «Турпомощи» — номер опубликован на сайте Ростуризма. Можно также поставить на телефоны мобильное приложение ассоциации «Турпомощь». Все обращения фиксируются и совместно со смежными ведомствами отрабатываются с целью скорейшего возвращения наших туристов в Россию», — сказал собеседник ФАН.

С большими проблемами сейчас сталкиваются самостоятельные туристы, которые сами бронировали авиабилеты и проживание. МИД России рекомендовал всем гражданам, оказавшимся в такой ситуации, незамедлительно связываться с консульскими службами всеми возможными способами.

«У министерства иностранных дел тоже есть приложение — «Мобильный помощник», где есть возможность экстренной связи, есть возможность через различные социальные сети коммуницировать с консульскими службами. В этой ситуации нужно сообщить персональную информацию, контактные данные и местонахождение для содействия в организации возврата», — объяснил Горин.

Советник руководителя Ростуризма также напомнил о сложной ситуации, в которой оказались россияне, отдыхающие в Черногории. Накануне авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что не могут вывезти из балканской страны граждан РФ, так как Подгорица не дала на это разрешения.

«Мы знаем о сложной ситуации, которая сложилась в Черногории. У нас есть все возможности выполнить вывозные рейсы, но власти Черногории — по данным на вчерашний день — не согласовывали эти рейсы. Этим вопросом сейчас занимаются министерство иностранных дел и Росавиация», — рассказал Дмитрий Горин.

По его словам, больше всего работу российских авиакомпаний сейчас осложняет перегрузка call-центров. Горин рассказал, что нужно делать россиянам при самостоятельном бронировании авиабилетов для возвращения на родину.