Канделаки объяснила, что поможет победить коронавирус

Москва, 18 марта. Коронавирус обязательно будет побежден, но какими будут потери в этой борьбе зависит именно от людей, от их осторожности, сознательности и сострадания, считает генеральный продюсер телеканала МАТЧ ТВ, телеведущая и журналистка Тина Канделаки.

«Экономики падают, но они обязательно отыграют свое падение, и да, это тоже зависит от нас: от солидарности предпринимателей, от энтузиазма, который нам нельзя терять», — цитирует ее РИА SM-News.

Ведущая убеждена, что жизнь постепенно вернется в привычное русло. Границы снова будут открыты, карантин снят. Пока Канделаки считает, что крайне важным не поддаваться ипохондрии и не накручивать себя.

«На самом деле, спасение каждого из нас — в здравом смысле и в собственной ответственности» , — написала она в своем Instagram.

Журналистка напомнила об элементарных и простых мерах профилактики заболевания: тщательном мытье рук, использовании маски, самоизоляции.

«Давайте не будем вести себя, как в анекдоте, когда господь трижды посылает вам спасение, а вы отказываетесь от него и ждете, что он к вам явится лично», — призвала Канделаки.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровели, врачи провели 122 тыс. 854 исследования на коронавирус.

