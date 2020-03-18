Въезд в РФ для жителей ДНР без российского гражданства ограничили

Москва, 18 марта. Россия временно ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен. В то же время, если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане РФ, они могут въехать в страну»,— пояснили в ФСБ.

В управлении уточнили, что для въезда жителям республики не нужно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ.

В связи с пандемией коронавируса 16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая.

Ранее въезд для жителей ДНР и ЛНР закрыла Украина. Киевские власти остановили работу целого ряда пунктов пропуска на границе с республиками Донбасса, но разрешили возвращение на территорию страны украинских граждан и лиц с удостоверением о временном проживании.

Напомним, что 11 марта из-за вспышки коронавируса Украина объявила трехнедельный карантин.